معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای حدود ۱۹۵ هزار واحد مسکونی حمایتی در قالب دو شیوه «بنیاد ساخت» و «گروه ساخت» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، بنیاد مسکن با توجه به وظیفه ذاتی خود، راهبری و اجرای حدود ۲۱۴ هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۸۴ هزار واحد توسط خود بنیاد مسکن ساخته می‌شود و حدود ۱۱۶ هزار واحد نیز به روش «گروه ساخت» در حال اجراست.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن توضیح داد: در روش گروه ساخت، بنیاد مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی، زمین و تسهیلات را در اختیار مردم قرار می‌دهد و متقاضیان به صورت گروهی، برای مثال در گروه‌های دو، چهار یا هشت واحدی، اقدام به ساخت مسکن می‌کنند. بنیاد مسکن نیز در بخش زیرساخت‌ها، آماده‌سازی و فراهم کردن شرایط ساخت از آنها حمایت می‌کند.

هدایت ادامه داد: در روش بنیاد ساخت، کل فرآیند ساخت‌وساز توسط بنیاد مسکن و به نمایندگی از مردم انجام می‌شود و واحدها به صورت کامل و کلید تحویل به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به مزیت گروه ساخت از نظر هزینه و سرعت اجرای پروژه‌ها گفت: در مناطقی که تعداد واحدها کم است، اولویت ما این است که خود مردم با همکاری یکدیگر اقدام به ساخت کنند؛ چرا که در این حالت، مردم وارد فرآیندهای قراردادهای پیمانکاری نمی‌شوند و طبیعتاً قیمت تمام‌شده مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن افزود: البته در برخی پروژه‌ها با تراکم بالا، ساختمان‌هایی در مقیاس هفت، هشت یا حتی ۱۰ طبقه ساخته می‌شود که در چنین شرایطی مردم به تنهایی نمی‌توانند عملیات ساخت را انجام دهند و لازم است یک مجموعه حرفه‌ای فرآیند ساخت را پیش ببرد. در این بخش، بنیاد مسکن اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد.

هدایت با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در وزارت راه و شهرسازی، در هفته دولت حدود ۱۰ هزار واحد از پروژه‌های بنیاد ساخت و ۵ هزار واحد از پروژه‌های گروه ساخت افتتاح شد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که در دهه فجر نیز حدود ۱۸ هزار واحد از پروژه‌های بنیاد ساخت و حدود ۱۵ هزار واحد از پروژه‌های گروه ساخت تکمیل و افتتاح شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تأکید کرد: این طرح با سرعت در حال پیشرفت است و کمک خود مردم در تأمین آورده‌ها، در کنار حمایت‌هایی که دولت در قانون و مصوبات شورای عالی مسکن پیش‌بینی کرده، در تکمیل پروژه‌ها مؤثر است. همچنین تسهیلات بانکی نیز در این بخش اختصاص پیدا می‌کند و برای دهک‌های مختلف نیز حمایت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.