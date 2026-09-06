معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای حدود ۱۹۵ هزار واحد مسکونی حمایتی در قالب دو شیوه «بنیاد ساخت» و «گروه ساخت» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، بنیاد مسکن با توجه به وظیفه ذاتی خود، راهبری و اجرای حدود ۲۱۴ هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۸۴ هزار واحد توسط خود بنیاد مسکن ساخته می‌شود و حدود ۱۱۶ هزار واحد نیز به روش «گروه ساخت» در حال اجراست.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن توضیح داد: در روش گروه ساخت، بنیاد مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی، زمین و تسهیلات را در اختیار مردم قرار می‌دهد و متقاضیان به صورت گروهی، برای مثال در گروه‌های دو، چهار یا هشت واحدی، اقدام به ساخت مسکن می‌کنند. بنیاد مسکن نیز در بخش زیرساخت‌ها، آماده‌سازی و فراهم کردن شرایط ساخت از آنها حمایت می‌کند.

هدایت ادامه داد: در روش بنیاد ساخت، کل فرآیند ساخت‌وساز توسط بنیاد مسکن و به نمایندگی از مردم انجام می‌شود و واحدها به صورت کامل و کلید تحویل به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به مزیت گروه ساخت از نظر هزینه و سرعت اجرای پروژه‌ها گفت: در مناطقی که تعداد واحدها کم است، اولویت ما این است که خود مردم با همکاری یکدیگر اقدام به ساخت کنند؛ چرا که در این حالت، مردم وارد فرآیندهای قراردادهای پیمانکاری نمی‌شوند و طبیعتاً قیمت تمام‌شده مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن افزود: البته در برخی پروژه‌ها با تراکم بالا، ساختمان‌هایی در مقیاس هفت، هشت یا حتی ۱۰ طبقه ساخته می‌شود که در چنین شرایطی مردم به تنهایی نمی‌توانند عملیات ساخت را انجام دهند و لازم است یک مجموعه حرفه‌ای فرآیند ساخت را پیش ببرد. در این بخش، بنیاد مسکن اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد.

هدایت با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در وزارت راه و شهرسازی، در هفته دولت حدود ۱۰ هزار واحد از پروژه‌های بنیاد ساخت و ۵ هزار واحد از پروژه‌های گروه ساخت افتتاح شد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که در دهه فجر نیز حدود ۱۸ هزار واحد از پروژه‌های بنیاد ساخت و حدود ۱۵ هزار واحد از پروژه‌های گروه ساخت تکمیل و افتتاح شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تأکید کرد: این طرح با سرعت در حال پیشرفت است و کمک خود مردم در تأمین آورده‌ها، در کنار حمایت‌هایی که دولت در قانون و مصوبات شورای عالی مسکن پیش‌بینی کرده، در تکمیل پروژه‌ها مؤثر است. همچنین تسهیلات بانکی نیز در این بخش اختصاص پیدا می‌کند و برای دهک‌های مختلف نیز حمایت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
تزریق ۴۸ همت منابع به پروژه‌های نهضت ملی مسکن
مسکن استیجاری از خرید ۱۰ هزار واحد تا ساخت ۷۵ هزار واحد/تلاش دولت برای کاهش فشار اجاره‌بها
افزایش قیمت در بازار مسکن قابل انکار نیست/ قیمت مسکن از میانگین ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات ساعت کاری شعب بانک‌ها تا پایان شهریور اعلام شد
قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداریم/ هفته‌ای ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه می‌کنیم
کاهش نسبی دمای هوای نواحی شمالی در اواسط هفته
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه
اجرای ۱۹۵ هزار واحد مسکن حمایتی توسط بنیاد مسکن
قیمت هر کیلو گوشت وارداتی بدون استخوان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
تولید شیرخشک نوزاد در شهریور به ۶.۵ میلیون قوطی می‌رسد/ مشکلی در تامین شیرخشک نوزاد نداریم
بنزین زیر ذره‌بین دولت/ ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین در روز؛ نسخه دولت برای عبور از ناترازی چیست؟
آخرین اخبار
بنزین زیر ذره‌بین دولت/ ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین در روز؛ نسخه دولت برای عبور از ناترازی چیست؟
قیمت هر کیلو گوشت وارداتی بدون استخوان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
تولید شیرخشک نوزاد در شهریور به ۶.۵ میلیون قوطی می‌رسد/ مشکلی در تامین شیرخشک نوزاد نداریم
اجرای ۱۹۵ هزار واحد مسکن حمایتی توسط بنیاد مسکن
جزئیات ساعت کاری شعب بانک‌ها تا پایان شهریور اعلام شد
کاهش نسبی دمای هوای نواحی شمالی در اواسط هفته
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه
قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداریم/ هفته‌ای ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه می‌کنیم
تمدید ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور با ابلاغ معاون رئیس‌جمهور
افزایش عبور قطارهای چین از ایران
علت تاخیر پرواز مشهد _ تهران اعلام شد
بازگشت ارز صادرکنندگان خرد نسبت به سال قبل دو برابر شد/ تأمین ارز واردات ادامه دارد
نرخ بهره بین بانکی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند
تحقق تولید ۶.۵ میلیون تن گوجه فرنگی/پیشنهاد اعمال محدودیت های صادرات رد شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۴ شهریور
۱۴ میلیون تماس با سامانه ۱۴۱ در چهار ماه نخست امسال
اوراق سلف تمام سکه ۱۸ شهریور عرضه می‌شود
راه‌اندازی ۱۵۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در سراسر کشور
نظارت هوشمند و شفاف بر نحوه مصرف منابع حوزه مسئولیت اجتماعی، با اقدام جدید سازمان بورس
ورود نقدینگی به بورس؛ ۸۰ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند
رشد بیش از ۹۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
کاهش ۳۵ درصدی مصرف محصولات شیلات نسبت به متوسط جهانی
سازمان امور مالیاتی وارد مرحله جدید شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی افراد شد
نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
استفاده از ظرفیت‌های مولد سازی در طرح نهضت ملی مسکن
میانگین ذخایر آبی تهران نصف میانگین کشوری است
تولید داخلی ۸۰ درصد محصولات نوشت‌افزار/ امکان افزایش صادرات تا ۵ میلیون دلار
مبانی اعمال نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی اصلی پالایشگاه‌ها اعلام شد
تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر زیر ذره‌بین کنترل کیفیت ساتبا+ فیلم