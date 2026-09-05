شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مردم با بصیرت و انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز در تجمعات اقتدار و مقاومت با حضور گسترده خود، بر تداوم حمایت قاطع از جبهه مقاومت و تقویت روحیه استکبارستیزی تأکید کردند. راهپیمایان در این مراسم ضمن محکومیت قاطع جنایات رژیم صهیونیستی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت و همبستگی خود را در مسیر صیانت از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.
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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - .البرز

حضور با صلابت مردم ماهدشت در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم ماهدشت در میدان مقاومت + عکس

حضور با صلابت مردم ماهدشت در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم ماهدشت در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم ماهدشت در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم ماهدشت در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم ماهدشت در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم ماهدشت در میدان مقاومت

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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