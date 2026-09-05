شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم با بصیرت و انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز در تجمعات اقتدار و مقاومت با حضور گسترده خود، بر تداوم حمایت قاطع از جبهه مقاومت و تقویت روحیه استکبارستیزی تأکید کردند. راهپیمایان در این مراسم ضمن محکومیت قاطع جنایات رژیم صهیونیستی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت و همبستگی خود را در مسیر صیانت از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - .البرز

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