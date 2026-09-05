یک جنگ و دو شکست برای ترامپ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شده هدف از حمله به ایران، جلوگیری از دستیابی به سلاح هستهای بوده است؛ روایتی که از زمان خروج آمریکا از برجام مطرح شد، اما همزمان اظهارات و اقدامات واشنگتن از اهدافی فراتر از مسئله هستهای، از جمله تغییر توازن قدرت منطقهای و حتی براندازی، حکایت داشت.
تجربه عراق و لیبی نیز نشان داده که حتی عقبنشینی یا خلع سلاح، لزوماً مانع مداخله نظامی نمیشود و میتواند بازدارندگی کشور هدف را کاهش دهد. حالا جنگی که قرار بود در مدت کوتاهی توان هستهای ایران و ساختار سیاسی آن را از بین ببرد، به اهداف خود نرسیده و به نظر میرسد ترامپ برای توجیه این شکست، دوباره به همان روایت اولیه درباره «تهدید هستهای» بازگشته است.