باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یک جنگ و دو شکست برای ترامپ + فیلم

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر نابودی توان هسته‌ای ایران را دلیل آغاز جنگ اعلام کرد؛ ادعایی که با گذشت شش ماه از آغاز جنگ، همچنان از سوی کارشناسان و رسانه‌های غربی، به چالش کشیده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شده هدف از حمله به ایران، جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده است؛ روایتی که از زمان خروج آمریکا از برجام مطرح شد، اما همزمان اظهارات و اقدامات واشنگتن از اهدافی فراتر از مسئله هسته‌ای، از جمله تغییر توازن قدرت منطقه‌ای و حتی براندازی، حکایت داشت.

تجربه عراق و لیبی نیز نشان داده که حتی عقب‌نشینی یا خلع سلاح، لزوماً مانع مداخله نظامی نمی‌شود و می‌تواند بازدارندگی کشور هدف را کاهش دهد. حالا جنگی که قرار بود در مدت کوتاهی توان هسته‌ای ایران و ساختار سیاسی آن را از بین ببرد، به اهداف خود نرسیده و به نظر می‌رسد ترامپ برای توجیه این شکست، دوباره به همان روایت اولیه درباره «تهدید هسته‌ای» بازگشته است.

مطالب مرتبط
یک جنگ و دو شکست برای ترامپ + فیلم
young journalists club

کولاک مهدی نوربخش در بی‌بی‌سی؛ ترامپ، نتانیاهو و رضا پهلوی در توهم به سر می‌برند! + فیلم

یک جنگ و دو شکست برای ترامپ + فیلم
young journalists club

ادعای نفتی ترامپ زیر سؤال رفت + فیلم

یک جنگ و دو شکست برای ترامپ + فیلم
young journalists club

اسرائیل اینترنشنال؛ از تقلا برای توجیه گزافه‌گویی‌های ترامپ تا ناامیدی از رویای تغییر حکومت! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کولاک مهدی نوربخش در بی‌بی‌سی؛ ترامپ، نتانیاهو و رضا پهلوی در توهم به سر می‌برند! + فیلم
۱۰۷۰

کولاک مهدی نوربخش در بی‌بی‌سی؛ ترامپ، نتانیاهو و رضا پهلوی در توهم به سر می‌برند! + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۵
 از برتری عملکرد تهران در کنترل تنگه هرمز تا آمادگی ایران برای پاسخ‌های شدیدتر به آمریکا + فیلم
۹۰۰

 از برتری عملکرد تهران در کنترل تنگه هرمز تا آمادگی ایران برای پاسخ‌های شدیدتر به آمریکا + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۵
اسرائیل اینترنشنال؛ از تقلا برای توجیه گزافه‌گویی‌های ترامپ تا ناامیدی از رویای تغییر حکومت! + فیلم
۶۶۱

اسرائیل اینترنشنال؛ از تقلا برای توجیه گزافه‌گویی‌های ترامپ تا ناامیدی از رویای تغییر حکومت! + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۵
استراتژی ایران با مقاومت در برابر آمریکا پیروز شده است + فیلم
۵۷۹

استراتژی ایران با مقاومت در برابر آمریکا پیروز شده است + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ایران با «کارت طلایی» تنگه هرمز، فشار آمریکا را خنثی کرد + فیلم
۵۱۹

ایران با «کارت طلایی» تنگه هرمز، فشار آمریکا را خنثی کرد + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha