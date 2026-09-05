باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز در پی اعلام یک مورد غرقشدگی در استخر کشاورزی در محدوده شهرستان اراک، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ گیلی به محل حادثه اعزام شد. این حادثه در ساعت ۷:۳۶ در شهرک گلخانه ای مسیر امانآباد به سمت انجدان، رخ داد که طی آن یک خانم ۱۹ ساله دچار غرقشدگی شد.
کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از حضور در محل حادثه، عملیات احیای قلبیریوی را برای نجات وی آغاز کردند، اما متأسفانه با وجود تلاشهای انجامشده، این دختر جوان جان خود را از دست داد.
در گزارش اورژانس استان تایید شده است که استخرهای کشاورزی، حتی در ظاهر آرام، میتوانند بسیار خطرناک باشند و یک لحظه غفلت ممکن است پایانی جبرانناپذیر داشته باشد.
منبع: روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی