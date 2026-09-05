مجموعه مستند ۶ قسمتی «جهان جدید» از چهاردهم شهریور، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه مستند ۶ قسمتی «جهان جدید» با رویکردی آسیب‌شناسانه و راهکارمحور، به بررسی مدل‌های نوین توسعه پایدار، کاربرد فناوری در اقتصاد دیجیتال، حذف واسطه‌های غیرضروری و راهکار‌های مهار ناترازی انرژی می‌پردازد و از امشب، چهاردهم شهریورماه، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این مجموعه مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی فریدی، حاصل یک سفر پژوهشی و میدانی در امتداد مسیر تاریخی جاده ابریشم و شهر‌های پیشرفته صنعتی و شهری از جمله شانگهای، گانسو، شی‌آن، چونگ‌چینگ و هانگژو است.

«جهان جدید» در این سفر، ضمن بررسی ظرفیت‌های فناوری و اقتصاد دیجیتال، تأثیر این تحولات بر زندگی روزمره مردم را به تصویر می‌کشد. بازار‌های هوشمند، فروشگاه‌های خودکار و سامانه‌های دیجیتال توزیع کالا از جمله موضوعاتی است که در این مستند بررسی می‌شود؛ مدل‌هایی که با کاهش واسطه‌های غیرضروری، زمینه شفافیت بیشتر در فرآیند توزیع و دسترسی مصرف‌کننده به کالا با قیمت واقعی را فراهم کرده‌اند.

از دیگر محور‌های این مجموعه، بررسی راهکار‌های مقابله با ناترازی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. «جهان جدید» در بخش‌هایی از خود به مزارع خورشیدی در مناطق کویری، تلفیق کشاورزی و تولید انرژی از طریق فناوری آگری‌ولتاییک و همچنین استفاده از پنل‌های خورشیدی بر سقف کارخانه‌ها برای تأمین انرژی شهرک‌های صنعتی می‌پردازد.

این مستند همچنین با نگاهی به پیشینه و ریشه‌های مشترک تمدنی ملت‌ها در مسیر جاده ابریشم و نمایش توانمندی سامانه‌های فناورانه و های‌تک ساخت ایران در عرصه‌های بین‌المللی، بر اهمیت انتقال دانش فنی، توسعه فناوری و بومی‌سازی صنایع پاک به‌عنوان یکی از مسیر‌های تحقق تعاملات پایدار تأکید دارد.

مجموعه مستند «جهان جدید» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی فریدی، در ۶ قسمت تولید شده و از امشب، چهاردهم شهریورماه، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

منبع: شبکه یک سیما

برچسب ها: شبکه یک سیما ، ناترازی انرژی
خبرهای مرتبط
یوسف تیموری:
«شش نقطه» باید از رادیو فراتر برود و به تلویزیون و سینما برسد
تصویربرداری «شکیب عیار» به نیمه رسید
گلایه بهمن دان از ضعیف بودن سناریوی فیلم و سریال‌های اخیر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سریال «دیار مادری» از امروز روی آنتن شبکه دو می‌رود
داریوش فرضیایی: «پیروز» همان عموپورنگ سالخورده است
رونمایی از پوستر رسمی سریال «مرد سه هزار چهره»
قدردانی خانواده شهید لاریجانی از پخش مستند «بنده خدا»
تولید نخستین اثر نمایشی مشترک معاونت برون‌مرزی صداوسیما با ترکیه 
حسین وخشوری دبیر اولین دوره جشنواره فیلم فجر درگذشت
ثبت «آیین سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم» در میراث ناملموس کشور
«شش نقطه» باید از رادیو فراتر برود و به تلویزیون و سینما برسد
تصویربرداری «شکیب عیار» به نیمه رسید
«اکسیر» می‌گوید زندگی را به شنبه‌ای که نمی‌آید موکول نکنیم
آخرین اخبار
روایتی از جهش فناوری و راهکار‌های مهار ناترازی انرژی در «جهان جدید»
منصور قصری‌زاده مدیر شبکه قرآن و معارف سیما شد
تصویربرداری «شکیب عیار» به نیمه رسید
مدیرکل اوقاف استان تهران: املاک خارج‌شده از وقفیت در صورت اثبات به وقف بازمی‌گردد + فیلم
فراخوان سی‌یکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان منتشر شد
۴۰۰ هزار مخاطب و ۵۶ میلیارد تومان فروش سینما در هفته‌ای که گذشت
اکران «قرار» به سومین دوره خود رسید؛ پخش فیلم برادران ارک
طرح عضویت دائم و رایگان افراد در کتابخانه‌های عمومی کشور اجرا شد
مهلت ثبت‌نام جشنواره «سینماحقیقت» تمدید شد
«زیور» بهترین فیلم جشنواره فیفاک شد
تولید نخستین اثر نمایشی مشترک معاونت برون‌مرزی صداوسیما با ترکیه 
حسین وخشوری دبیر اولین دوره جشنواره فیلم فجر درگذشت
قدردانی خانواده شهید لاریجانی از پخش مستند «بنده خدا»
«شش نقطه» باید از رادیو فراتر برود و به تلویزیون و سینما برسد
رونمایی از پوستر رسمی سریال «مرد سه هزار چهره»
داریوش فرضیایی: «پیروز» همان عموپورنگ سالخورده است
سریال «دیار مادری» از امروز روی آنتن شبکه دو می‌رود
«اکسیر» می‌گوید زندگی را به شنبه‌ای که نمی‌آید موکول نکنیم
ثبت «آیین سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم» در میراث ناملموس کشور
«شعبده نیست، پلک بزنی، محوی!»؛ دوگانه انتقام و صلح در یک دیوارنگاره