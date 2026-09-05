باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه مستند ۶ قسمتی «جهان جدید» با رویکردی آسیب‌شناسانه و راهکارمحور، به بررسی مدل‌های نوین توسعه پایدار، کاربرد فناوری در اقتصاد دیجیتال، حذف واسطه‌های غیرضروری و راهکار‌های مهار ناترازی انرژی می‌پردازد و از امشب، چهاردهم شهریورماه، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این مجموعه مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی فریدی، حاصل یک سفر پژوهشی و میدانی در امتداد مسیر تاریخی جاده ابریشم و شهر‌های پیشرفته صنعتی و شهری از جمله شانگهای، گانسو، شی‌آن، چونگ‌چینگ و هانگژو است.

«جهان جدید» در این سفر، ضمن بررسی ظرفیت‌های فناوری و اقتصاد دیجیتال، تأثیر این تحولات بر زندگی روزمره مردم را به تصویر می‌کشد. بازار‌های هوشمند، فروشگاه‌های خودکار و سامانه‌های دیجیتال توزیع کالا از جمله موضوعاتی است که در این مستند بررسی می‌شود؛ مدل‌هایی که با کاهش واسطه‌های غیرضروری، زمینه شفافیت بیشتر در فرآیند توزیع و دسترسی مصرف‌کننده به کالا با قیمت واقعی را فراهم کرده‌اند.

از دیگر محور‌های این مجموعه، بررسی راهکار‌های مقابله با ناترازی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. «جهان جدید» در بخش‌هایی از خود به مزارع خورشیدی در مناطق کویری، تلفیق کشاورزی و تولید انرژی از طریق فناوری آگری‌ولتاییک و همچنین استفاده از پنل‌های خورشیدی بر سقف کارخانه‌ها برای تأمین انرژی شهرک‌های صنعتی می‌پردازد.

این مستند همچنین با نگاهی به پیشینه و ریشه‌های مشترک تمدنی ملت‌ها در مسیر جاده ابریشم و نمایش توانمندی سامانه‌های فناورانه و های‌تک ساخت ایران در عرصه‌های بین‌المللی، بر اهمیت انتقال دانش فنی، توسعه فناوری و بومی‌سازی صنایع پاک به‌عنوان یکی از مسیر‌های تحقق تعاملات پایدار تأکید دارد.

مجموعه مستند «جهان جدید» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی فریدی، در ۶ قسمت تولید شده و از امشب، چهاردهم شهریورماه، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

منبع: شبکه یک سیما