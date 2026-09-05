فروش بلیط مصاف فولاد مبارکه سپاهان و استقلال خوزستان در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال آغاز شد و سامانه فروش آن در دسترس قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه فولاد مبارکه سپاهان روز شنبه اعلام کرد: خرید بلیط با باساکارت هواداری همراه با ۳۰ درصد تخفیف خواهد بود همچنین هواداران زیر ۱۵ سال با احراز هویت در سامانه میتوانند به صورت رایگان از سایت، بلیت خریداری کنند.
دیدار تیمهای سپاهان و استقلال خوزستان در چارچوب هفته ششم لیگ برتر ساعت ۱۹ فردا یکشنبه در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام این باشگاه، سامانه اختصاصی فروش بلیت باشگاه سپاهان به آدرس https://ticket.sepahansc.com برای خرید بلیت بازی در دسترس قرار گرفته است. .