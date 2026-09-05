مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای ۷۲ مورد حکم قضایی تغییر کاربری غیرمجاز در مرداد ماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای ۷۲ مورد حکم قضایی تغییر کاربری غیرمجاز به متراژ ۲۶ هزار و ۲۸۵ مترمربع در مرداد ماه امسال خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها، جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری دستگاه قضایی، قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کند.

او افزود: اجرای این احکام شامل تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز، قلع و قمع بنا‌ها و اعاده اراضی به وضعیت اولیه بوده است. این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان صورت گرفته است.

هادی‌زاده همچنین گفت: این افزایش چشمگیر در اجرای احکام قضایی، نتیجه تعامل و هماهنگی بیشتر بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان آمل است. وی ضمن قدردانی از همکاری دادگستری و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد کاهش تخلفات در حوزه اراضی کشاورزی باشیم.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه و یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.