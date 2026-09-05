محققان با ابداع یک رویکرد تازه، به دنبال درمان مؤثرتر سرطان کبد هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دانشگاه بازل، با استفاده از مجموعه‌ای از "مینی تومورها" که ویژگی‌های تومور‌های بیماران را تقلید می‌کنند، از رویکرد جدیدی برای آزمایش درمان‌های بالقوه سرطان کبد رونمایی کرده‌اند.

این تیم بیش از ۱۶۰۰ ترکیب دارویی را آزمایش کردند و به آنها در شناسایی دارو‌ها و ترکیبات درمانی که نتایج امیدوارکننده‌ای در مبارزه با این بیماری نشان داده‌اند، کمک کردند.

درمان سرطان کبد به دلیل تغییرات قابل توجه بین تومور‌ها از یک بیمار به بیمار دیگر، بسیار دشوار است. تومور‌ها می‌توانند از نظر ویژگی‌های بیولوژیکی و تغییرات ژنتیکی که دارند و همچنین علل زمینه‌ای آنها متفاوت باشند و منجر به پاسخ‌های متفاوتی به درمان شوند.

برای پرداختن به این تنوع، محققان مجموعه‌ای از ۳۵ ارگانوئید توموری را ایجاد کردند که نمایانگر کارسینوم هپاتوسلولار، شایع‌ترین نوع سرطان کبد، هستند. این ارگانوئید‌ها از سلول‌های سرطانی زنده در ساختار‌های سه‌بعدی تشکیل شده‌اند که برخی از ویژگی‌های اساسی تومور اصلی را حفظ می‌کنند.

این مدل از این نظر منحصر‌به‌فرد است که چندین اندامک از نمونه‌های کوچک گرفته شده در طول بیوپسی‌های سوزنی تشخیصی ایجاد شده‌اند و امکان نمایش تومور‌های پیشرفته‌ای را فراهم می‌کنند که در مجموعه‌های اندامک قبلی به اندازه کافی نمایش داده نشده بودند.

ساندرو نوسیفورو، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: "این مجموعه‌ها مراحل مختلف بیماری و تومور‌هایی با علل متنوع را نشان می‌دهند و به ما امکان می‌دهند تا اثربخشی دارو را در برابر تفاوت‌های بیولوژیکی بین تومور‌ها آزمایش کنیم. "

آزمایش ۱۶۴۲ ترکیب

محققان با انجام غربالگری خودکار ۱۶۴۲ ترکیب روی چهار اندامک انتخاب شده شروع کردند. این لیست شامل دارو‌های سرطانی، ترکیبات آزمایشی و دارو‌های تأیید شده برای سایر بیماری‌ها بود. سپس آنها ترکیباتی را که نتایج امیدوارکننده‌ای نشان دادند، روی مجموعه بزرگتری از اندامک‌ها آزمایش کردند.

قبل از اینکه تیم به آزمایش ترکیبات دارو‌ها با مکانیسم‌های عمل مختلف بپردازد، چندین دارو فعالیت ضد توموری قوی نشان دادند. برخی از ترکیبات دوتایی و سه تایی اثربخشی بیشتری نسبت به دارو‌های مورد استفاده به تنهایی نشان دادند و به نظر می‌رسد برخی از ترکیبات سه تایی به طور انتخابی‌تری بر سلول‌های سرطانی تأثیر می‌گذارند و تأثیر کمتری بر اندامک‌های کبدی غیر توموری دارند.

مارکوس هایم، که رهبری تیم تحقیقاتی را بر عهده داشت، گفت که ترکیب دارو‌ها با مکانیسم‌های عمل مختلف می‌تواند به حفظ اثربخشی درمان علیرغم آسیب‌پذیری‌های متفاوت تومور‌های مختلف کمک کند.

نتایج امیدوارکننده در موش‌ها

محققان ترکیبی امیدوارکننده از رگورافنیب، سیلنکسور و ایکسازومیب را روی موش‌هایی با تومور‌های مشتق شده از مدل‌های ارگانوئید گرفته شده از بیماران آزمایش کردند.

این درمان سه‌گانه، رشد تومور را مؤثرتر از رگورافنیب به تنهایی کاهش داد، بدون اینکه سمیت اضافی قابل توجهی در مدل حیوانی نشان دهد.

با این حال، محققان تأکید می‌کنند که نتایج هنوز در مرحله پیش بالینی هستند و قبل از آزمایش این ترکیب در بیماران، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. علاوه بر این، ارگانوئید‌ها به طور کامل محیط تومور، از جمله رگ‌های خونی و سلول‌های ایمنی را تکرار نمی‌کنند.

این مطالعه نشان می‌دهد که ارگانوئید‌های مشتق شده از بیماران می‌توانند به عنوان ابزاری برای آزمایش سیستماتیک طیف وسیعی از دارو‌ها و کمک به توسعه درمان‌های ترکیبی که تفاوت‌های قابل توجه بین تومور‌های سرطان کبد را برطرف می‌کنند، استفاده شوند.

منبع: مدیکال اکسپرس