باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رسمی لبنان می‌گوید که نظامیان صهیونیست در شهر بنی حیّان در شهرستان مرجعیون واقه در جنوب لبنان، سبب انفجار‌های گسترده شده‌اند.

این خبرگزاری همچنین می‌گوید که یک پهپاد متخاصم در حال ریختن مواد منفجره بر روی خانه‌ها در شهر المنصوری در جنوب لبنان است.

نظامیان اسرائیلی مناطق وسیعی از جنوب لبنان را اشغال کرده و به طور منظم این مناطق را تخریب می‌کنند. ساکنان این مناطق می‌گویند که صدای جنگنده‌ها و پهپاد‌ها به‌طور مداوم شنیده می‌شود و اغلب شب‌ها مانع خواب آنها می‌شود.

رژیم صهیونیستی در اسفند سال گذشته برای دومین بار طی دو سال اخیر به لبنان حمله زمینی کرد. نخستین حمله در اکتبر ۲۰۲۴ انجام شد و پس از آن، رژیم صهیونیستی تقریباً به‌طور کامل از لبنان عقب‌نشینی کرد، اما نظامیان خود را در پنج نقطه در جنوب لبنان نگه داشت. با این حال، پس از حمله دوم، مقامات صهیونیست اعلام کردند که نظامیان آن در جنوب لبنان باقی خواهند ماند؛ این در حالی بود که مقام‌های آمریکایی مدعی شده بودند که این رژیم قصد تصرف ارضی در لبنان ندارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در فروردین از برقراری آتش‌بس خبر داد و بعدا دولت لبنان و رژیم صهیونیستی به یک چارچوب برای آتش‌بس دست پیدا کردند، اما ارتش صهیونیستی در تمام این مدت همچنان به حملات خود ادامه داده است.

منبع: الجزیره