باشگاه خبرنگاران جوان - توافق نامه اسلو بارها از سوی رژیم صهیونیستی نقض شده اما اقدامات اخیر این رژیم نشان می‌دهد که اندک پایبندی وجود ندارد و آن را حتی در منطقه A به رسمیت نمی‌شناسد. وبگاه خبری «عرب ۴۸» گزارش داد که شهرک نشینان اسرائیلی برای تصرف زمین های فلسطینیان وارد منطقه A در کرانه باختری شده‌اند. طبق توافق اسلو، کرانه باختری به سه منطقه B ،A و C تقسیم شده است.

منطقه A که تنها ۱۱ درصد از کل کرانه باختری را تشکیل می‌دهد، به صورت کامل تحت حکمرانی تشکیلات خودگردان فلسطین قرار داد. به این صورت که رژیم صهیونیستی نه برای مسائل نظامی و نه مسائل شهروندی و غیرنظامی حق ورود به این منطقه را ندارد. نیروهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی طبق رویه سال‌های گذشته فقط در صورت هماهنگی و با هدف اقدامات امنیتی و نه غیرقانونی مانند حمایت از شهرک‌نشینانی وارد این منطقه می شوند که در حال تعدی به اموال فلسطینیان هستند.

حملات شهرک‌نشین‌های صهیونیست با حمایت نظامیان اسرائیلی، در خارج از منطقه A بارها تکرار شده و موضوعی جدید نیست و رژیم صهیونیستی تمایل دارد یک کاغذ پوسیده‌ از توافق اسلو را به نمایش بگذارد، توافقی که طی ۳۱ سال عمر آن، بارها نقض شده است. توافق اسلو میان یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و اسحاق رابین، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ امضا و به موجب آن تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان یک نهاد اداری موقت تشکیل شد.

رژیم صهیونیستی از روزهای آغازین امضای این توافق، آن را نقض و تشکیلات خودگردان فلسطین را از حقوق خود محروم کرد؛ اما اقداماتی مانند حمایت ارتش اسرائیل از شهرک‌نشینان برای تعدی به اموال فلسطینی‌ها محدود به منطقه B بود. بنا به توافق اسلو، امور نظامی و امنیتی در این منطقه که ۲۸ درصد از مساحت کرانه باختری را شامل می‌شود، به رژیم صهیونیستی واگذار شده و تشکیلات خودگردان در این منطقه فقط امور شهروندی و غیرنظامی را مدیریت می‌کند. رژیم صهیونیستی در منطقه C به صورت کامل حکمرانی می‌کند و توافق اسلو همه امورات این منطقه را اعم از نظامی، امنیتی و شهروندی در دست این رژیم قرار داده است.

منطقه C هم که ۶۱ درصد از کرانه باختری را در برگرفته و به بیان دیگر، بیش از دو برابر منطقه B و تقریبا ۶ برابر منطقه A است. توافق اسلو حق فلسطینیان برای ورود به این منطقه را سلب کرده است. اکنون رژیم صهیونیستی همانطور که بارها توافقنامه اسلو را زیر پا گذاشته است، پایبندی به حداقل‌ها در این توافق‌نامه را کنار گذاشته و با توجه به رویکرد کابینه کنونی در خصوص کرانه باختری، احتمال تغییر این رویه دور از ذهن است و در سالهای نه چندان دور کرانه باختری با خطر اشغال کامل روبرو خواهد شد. کرانه باختری با ۳۳۰ کیلومتر مرز با سرزمین‌های اشغالی و ۱۴۸ کیلومتر مرز با اردن دارای اهمیت و جایگاهی است که موجب شده صهیونیست‌ها همچنان برای الحاق آن دست به جنایت و اقدامات تجاوزکارانه بزنند.

منبع: ایرنا