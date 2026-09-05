باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار اخیر ترامپ با رهبران یهودیان ارتدوکس ضدصهیونیست در کاخ سفید، فراتر از یک ملاقات نمادین، در تلاقی چند ملاحظه سیاسی شکل گرفت؛ انتخابات میاندورهای آمریکا، شکاف فزاینده بر سر رژیم صهیونیستی، مطالبات حریدیها و تلاش جمهوریخواهان برای بازتعریف ائتلاف سنتی خود با رأیدهندگان یهودی.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه میزبان شماری از رهبران یهودیان ارتدوکس ضدصهیونیست در کاخ سفید بود؛ دیداری که بازتاب گستردهای در محافل رسانهای و سیاسی آمریکا داشت و در حالی صورت گرفت که او همواره از حامیان و متحدان اصلی رژیم صهیونیستی و کابینه بنیامین نتانیاهو بوده است.
این جلسه که یک تابوشکنی سیاسی بود، حامل چند پیام پنهان بود که معادلات ایالات متحده - رژیم صهیونیستی را نشانه رفت.
وبسایت تحلیلی «میدل ایست آی» با واکای آنچه پشت درهای کاخ سفید گذشت، گزارش داد هیاتی از خاخامها و نمایندگان یهودیان حریدی که از نیویورک و نیوجرسی به واشنگتن سفر کرده بودند، در دفتر کار رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید با ترامپ دیدار و گفتوگو کردند. در تصاویر منتشرشده از این دیدار، خاخامها روبهروی ترامپ پشت میز معروف «رزولوت» نشستهاند و جارد کوشنر، داماد یهودی ترامپ نیز در جلسه حضور دارد.
بر اساس گزارش میدل ایست آی، در میان حاضران، خاخام «آرون تیتلبام»، از رهبران ارشد جریان ضدصهیونیستی یهودیان ارتدوکس و رهبر معنوی جامعه ساتمار در دهکده یهودی کیریاس جوئل نیویورک، حضور داشت. این جامعه حدود ۱۰۰ هزار پیرو دارد.
این هیات همچنین با جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا و مایک لاولر، نماینده جمهوریخواه کنگره دیدار کردند. لاولر برای کسب مجدد کرسی خود در مجلس نمایندگان از حوزه انتخابیهای با اکثریت دموکرات در نیویورک در انتخابات میاندورهای نوامبر رقابت داشته و این دیدار میتواند به منزله تاکتیک تبلیغاتی برای جلب آرای رایدهندگان آمریکایی که نفرت فزایندهای از رژیم صهیونیستی به دلیل تبعات ویرانگر سیاستهای جنگطلبانه و متجاوزانه این رژیم برای وضعیت معیشت آنها پیدا کردهاند، تلقی شود.
یکی از مقامات کاخ سفید به میدل ایست آی گفت این نخستین گردهمایی این خاخامها در کاخ سفید از سال ۱۹۷۹ به این سو بوده است. برخی منابع اما یادآور شدهاند رهبران حریدی پیشتر با جورج بوش پدر و بیل کلینتون نیز دیدار کرده بودند.
به نوشته این رسانه، همچنین مایکو پلد، نویسنده و فعال ضدصهیونیستی، این دیدار را «تاریخی» توصیف کرده و گفته است جامعه یهودیان ارتدوکس ضدصهیونیست به دنبال آن است که مخالفت خود با صهیونیسم را بهصراحت اعلام کند و همزمان نگرانی خود را درباره فشارهای رژیم صهیونیستی بر جوانان حریدی که از خدمت سربازی اجباری خودداری میکنند، به گوش مقامات آمریکایی برساند.
در همین حال، هالی سویفر، رئیس شورای دموکرات یهودیان آمریکا، این دیدار را اقدامی با اهداف محدود سیاسی برای جمهوریخواهان توصیف کرد و گفت انتخاب گروهی کوچک و غیرنماینده از رهبران یهودی با رویکرد ترامپ همخوان است.
گفتنی است دیدار رهبران یهودیان ضدصهیونیست با رئیسجمهور آمریکا در شرایطی انجام میشود که تنها شش هفته تا انتخابات رژیم صهیونیستی و هشت هفته تا انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا باقی مانده است؛ موضوعی که به گفته ناظران میتواند بر پیامدهای سیاسی این رویداد بیفزاید.
منبع: ایسنا