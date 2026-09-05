باشگاه خبرنگاران جوان - بابک هدایی رئیس اورژانس و فوریتهای پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: در پی حادثه انفجار تانکر سوخت در محور سنندج - همدان،که منجر به حریق گسترده چندین دستگاه خودرو در محل شد، ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند.
به گفته وی تیمهای امدادی بلافاصله پس از اطلاع در محل حاضر شده و هفت مصدوم این حادثه را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند.
رئیس اورژانس و فوریتهای پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: عملیات امداد و نجات و پاکسازی محل حادثه همچنان با حضور نیروهای امدادی و آتشنشانی ادامه دارد.
مهار آتشسوزی تانکر حامل سوخت در محور سنندج ـ همدان
غریب سجادی فرماندار سنندج، با اشاره به وقوع حادثه برای یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در محور پلیسراه سنندج ـ همدان، اظهار کرد: این تانکر که از مسیر همدان به سمت مریوان در حرکت بود، بر اثر نقص فنی در سیستم ترمز دچار سانحه و پس از برخورد، دچار انفجار و آتشسوزی شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی و عملیاتی شامل آتشنشانی، اورژانس و جمعیت هلالاحمر در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، اطفای حریق و انتقال مصدومان به مراکز درمانی آغاز شد.
فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: آتشسوزی مهار شده و عملیات پاکسازی مسیر در حال انجام است و مصدومان نیز برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
سجادی با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی، تأکید کرد: با توجه به شرایط محل حادثه و ضرورت تسهیل عملیات پاکسازی و امدادرسانی، از شهروندان درخواست میشود از مراجعه و تجمع در محل وقوع حادثه خودداری کنند تا از ایجاد ازدحام و ترافیک و اختلال در روند خدماترسانی جلوگیری شود.