باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سفارت آمریکا در بحرین با صدور هشدار امنیتی، از شهروندان آمریکایی در این کشور و سراسر منطقه خواست «هوشیاری بیشتری داشته باشند».

در این هشدار که امروز منتشر شد، آمده است که شهروندان این کشور در منطقه باید برای «لغو احتمالی پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و اختلال در سفرها» آماده باشند.

این بیانیه در حالی منتشر شده که ساعاتی پیش، سنتکام حمله به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس را تایید کرد. بر این اساس، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که سه نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار داده و مدعی شد که آنها را از کار انداخته است. گفته شده این نفتکش‌ها به ترتیب در سواحل جزیره خارک، نزدیکی جاسک و دریای عمان بوده‌اند.

منبع: الجزیره