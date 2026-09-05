مشاور دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: پارک فناوری می‌تواند به سندباکس اصلی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مشاور دبیر و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با تأکید بر ظرفیت‌های ایجادشده در پارک و منطقه نوآوری، گفت: این مجموعه می‌تواند به محیط آزمون و «سندباکس» اصلی برای اجرای بسیاری از سیاست‌ها و فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، به‌ویژه در حوزه حکمرانی، تنظیم‌گری و نظارت تبدیل شود.

آذرشب با اشاره به برگزاری نمایشگاه و حضور شرکت‌های توانمند در این رویداد اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که کشور با آن مواجه بود و همچنین با اهمیت و تلاشی که دوستان ما در پارک داشتند، نمایشگاه به‌خوبی برگزار شد و شرکت‌های خوبی در آن حضور پیدا کردند. بخشی از این شرکت‌ها نیز برای نخستین‌بار در این نمایشگاه حضور داشتند.

وی افزود: در کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بخش قابل توجهی از تلاش‌ها بر موضوع حکمرانی و سیاست‌گذاری در این حوزه متمرکز شده است و در این مسیر، موضوعات مرتبط با داده، هوش مصنوعی، زیرساخت‌ها، محیط‌های آزمون و سازوکارهای تنظیم‌گری در حال بررسی و طراحی است.

مشاور دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: با توجه به مزیت‌هایی که پارک ایجاد کرده است، می‌توان از ظرفیت آن به‌عنوان یک محیط آزمون استفاده کرد تا بسیاری از ایده‌ها و فعالیت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، به‌ویژه در حوزه‌های نظارتی و تنظیم‌گری، در این محیط مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرند.

آذرشب با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بسترهای مناسب برای رشد اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بر پایه توان داخلی تصریح کرد:۰ اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند بسیار پربار و پرثمر دنبال شود و تحقق این هدف، نیازمند ایجاد محیط‌هایی با اختیارات و تسهیلات ویژه برای فعالیت شرکت‌ها و مجموعه‌های نوآور است.

وی یکی از الزامات این مسیر را ایجاد فاصله و تمایز حقوقی و اجرایی میان شهر یا منطقه نوآوری با محدوده‌های معمول سرزمین اصلی دانست و گفت: باید بر اساس توان، مزیت‌ها و امکانات موجود، شرایطی فراهم شود که جریان فعالیت‌های نوآورانه با سهولت بیشتری در این منطقه شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین به ضرورت رفع موانع مقرراتی اشاره کرد و افزود: بخشی از قوانین، مقررات و تزاحم‌هایی که گاهی در مسیر فعالیت‌های نوآورانه قرار می‌گیرند، باید برطرف شوند. همچنین می‌توان در حوزه گمرکی و سایر فرآیندهای مرتبط، تسهیلات و ترتیبات ویژه‌ای برای این مجموعه‌ها در نظر گرفت.

آذرشب خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن این بسترها، می‌توان از ظرفیت‌ها و قوانین مناطق آزاد نیز برای تسهیل فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه بهره گرفت و مجموعه‌ای از این تمهیدات را با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر ظرفیت علمی، فناورانه و نوآورانه موجود و با فراهم شدن تمهیدات لازم، این منطقه بتواند به یکی از نقاط پیشرو و اثرگذار در سطح منطقه تبدیل شود و جایگاهی بین‌المللی و متناسب با اهمیت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی به دست آورد.

برچسب ها: پارک پردیس ، دانش بنیان ، نخبگان
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