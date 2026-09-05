باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سجاد رجبی، دبیر پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس)، در جمع خبرنگاران با تشریح دستاوردهای این دوره گفت: امسال بیش از ۹ هزار بازدیدکننده از نمایشگاه اینوتکس بازدید کردند و ۲۷۰ غرفه‌دار و مشارکت‌کننده در نمایشگاه حضور داشتند که از این تعداد، ۱۸۰ مجموعه شامل استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا و ۵۰ شرکت دانش‌بنیان بودند.

وی افزود: در بخش قراردادها و سرمایه‌گذاری، بیش از ۲ همت قرارداد و تفاهم‌نامه در حاشیه نمایشگاه به امضا رسید که در قالب ۶۵ قرارداد و تفاهم‌نامه بود و عمده این موارد به قراردادهای قطعی اختصاص داشت.

رجبی ادامه داد: بیش از هزار جلسه B2B را در نمایشگاه رصد کردیم که طبیعتاً تعداد واقعی جلسات بیش از این میزان بوده است. همچنین در این دوره ۲۰ رویداد برگزار شد و ۱۶۰ سخنران و پنلیست در بخش‌های مختلف به ارائه دیدگاه‌ها و طرح موضوع پرداختند.

دبیر پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در اینوتکس گفت: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی نیز در قالب بازدیدکننده در نمایشگاه حضور داشتند و درباره طرح‌های مختلف حاضر در بخش‌های گوناگون، جلسات سرمایه‌گذاری خود را برگزار کردند.

وی درباره رقابت ملی استارت‌آپی اینوتکس‌پیچ نیز گفت: این رقابت در هفت استان برگزار شد و تیم‌های حاضر در نمایشگاه از میان بیش از ۷۵۰ شرکت و استارت‌آپ در استان‌های مختلف انتخاب شدند.