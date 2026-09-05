باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیعزاده اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه پیشین این سازمان به شماره ۸۸۴۸ به تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه سال جاری و در چارچوب اختیارات حاصل از مصوبه هیئت وزیران، زمان اجرای تغییر ساعات کاری دستگاههای اجرایی تا ۳۱ شهریورماه تمدید میشود و بعد از ۱۵شهریور نیز تا پایان ماه برقرارست.
این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و همچنین تداوم خدمترسانی مطلوب به مردم اتخاذ شده است.
بر اساس بخشنامه ابلاغی قبلی یعنی ۲۲ اردیبهشتماه، ساعات آغاز و خاتمه کار تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و نهادهای عمومی از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده بود که این روند تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
ساعات کاری واحدهای عملیاتی خدماترسان از جمله مراکز آموزشی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخشهای بهداشتی و درمانی، مطابق مصوبات هیئت وزیران و ضوابط مربوطه مثل قبل تعیین شده است.
در ابلاغیه پیشین یعنی ۲۲ اردیبهشت تأکید شده که استانداران میتوانند در شرایط اضطراری، بهمنظور حفظ ایمنی کارکنان و تداوم خدمات عمومی، درباره میزان حضور کارکنان تصمیمگیری کنند.
بر اساس مفاد بخشنامه پیشین که همچنان تا پایان ماه معتبر است؛ تمامی دستگاههای اجرایی موظفند یک ساعت پیش از پایان وقت اداری و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، نسبت به خاموش کردن سامانههای سرمایشی اقدام کنند.
همچنین شهرداریها موظف شدهاند با برنامهریزی مناسب، زمینه بهرهگیری حداکثری از ناوگان حملونقل عمومی را متناسب با ساعات جدید کاری فراهم کنند.
منبع: مرکز روابطعمومی و امور بینالملل سازمان اداری و استخدامی کشور