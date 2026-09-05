فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف ۹ قبضه سلاح فاقد مجوز و دستگیری ۳ نفر از اعضای یک باند خرید و فروش سلاح و مهمات غیرمجاز در شهرستان دورود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار "محمدرضا هاشمی‌فر" در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، پلیس امنیت عمومی شهرستان دورود از فعالیت یک باند ۳ نفره که در یکی از روستاهای اطراف شهرستان به خرید و فروش سلاح و مهمات غیرمجاز مشغول بودند، مطلع شد که موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت.

 وی افزود: با اشراف اطلاعاتی کامل و اقدامات عملیاتی دقیق و پس از هماهنگی قضائی،  مأموران موفق شدند در جریان این عملیات ۷ قبضه سلاح جنگی (کلت کمری)، ۲ قبضه سلاح شکاری  و ۵۵ فشنگ را کشف و ۳ متهم دست‌اندرکار این باند را دستگیر کنند.

 سردار هاشمی‌فر در ادامه با بیان اینکه متهمان به همراه سلاح‌های کشف‌شده تحویل مراجع قضایی شدند، خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با اقتدار کامل، با هرگونه اقدامی که نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم بزند، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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