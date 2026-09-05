در راستای توسعه اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی، شرکتی با تمرکز بر تولید و فرآوری قارچ دکمه‌ای، گامی مؤثر در جهت اشتغال‌زایی در شهرستان دزپارت برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - احمد ظهرابی، مالک مجموعه تولید پرورش قارچ، با اعلام جزئیات سرمایه‌گذاری گفت: مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این واحد تولیدی ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است که از این میزان، ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان صرف احداث زیرساخت‌های کلیدی، تجهیز سالن‌های پرورش، سامانه‌های سرمایشی و فرآوری، و همچنین امور گمرکی برای واردات تجهیزات تخصصی شده است.

او افزود: این واحد با بهره‌گیری از سالن تولیدی با ظرفیت ۲۵ تن قارچ در هر دوره، برنامه‌ریزی کرده است تا با استفاده از روش‌های نوین کشت، محصولی باکیفیت و استاندارد را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند.

به گفته آقای ظهرابی این طرح اقتصادی که با حمایت بنیاد برکت به بهره‌برداری رسیده، توانسته است به‌طور مستقیم برای ۴۰ نفر و به‌طور غیرمستقیم برای بیش از ۷۰ نفر از ساکنان منطقه شغل ایجاد کند.

نکته حائز اهمیت، اختصاص بیش از ۶۰ درصد این فرصت‌های شغلی به بانوان و دختران شهرستان دزپارت است که نقش آنان را در تولید و بسته‌بندی محصول پررنگ‌تر ساخته است.

این سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی منطقه نیز ایفا می‌کند.

دسترسی به قارچ تازه و فرآورده‌های آن (از جمله قارچ خشک و ترشیجات) نه‌تنها به بهبود معیشت کشاورزان محلی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران بیشتر در حوزه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در سطح شهرستان و شهرهای همجوار خواهد شد.

با تداوم چنین حمایت‌هایی، شهرستان دزپارت می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید قارچ در استان تبدیل شده و گامی بلند در جهت خودکفایی و اشتغال پایدار بردارد.

برچسب ها: دزپارت ، پرورش قارچ
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