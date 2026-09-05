جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی محور چالوس به‌صورت دوطرفه از ساعت ۲۰ امروز، ۱۴ شهریورماه، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت تردد در جاده‌های کشور گفت: محور چالوس و آزاد راه تهران-شمال از ساعت ۲۰ شنبه به صورت دوطرفه بازگشایی می‌شود و تردد در هر دو مسیر امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره دیگر محور‌های کشور نیز اظهار کرد: در محور هراز، مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب در محدوده شاهاندشت و حدفاصل رینه تا آب‌اسک، ترافیک سنگین است.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب در محدوده گیلاوند، آزادراه رشت ـ قزوین در محدوده امامزاده هاشم، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل کردان تا کمالشهر، گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر و آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل ابتدای آزادراه تا رضی‌آباد نیز ترافیک سنگین است. همچنین در محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع شاهد ترافیک سنگین هستیم.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت تردد روان در برخی محور‌های کشور گفت: تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، محور فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال روان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

برچسب ها: پلیس راهور ، جاده چالوس
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