در اینجا یک اصلی وجود دارد: هیچ فشاری تا زمانی که برای اعمال‌کننده آن تقریباً بدون هزینه باشد، الزاماً به تغییر رفتار منجر نمی‌شود. سیاستمداران، به‌خصوص در آستانه انتخابات، دائماً در حال محاسبه هزینه و فایده‌اند.

اگر هزینه ادامه یک سیاست، از دستاورد احتمالی آن بیشتر شود، احتمال تغییر راهبرد افزایش پیدا می‌کند. از این زاویه، پاسخ ایران به جنگ اقتصادی نباید صرفاً تحمل فشار باشد. مسئله اصلی، باید تغییر معادله هزینه و فایده برای طرف مقابل باشد.