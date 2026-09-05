وزیر نیرو گفت: اگر حادثه‌ای وجود نداشته باشد، با توجه به شرایط موجود و نیروگاه‌هایی که وارد مدار شده‌اند، قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، گفت: اکنون در نقطه خوبی قرار داریم و در حالت تراز هستیم.

او افزود: بخشی از نیروگاه‌های ما برق‌آبی هستند و در تلاش هستیم آب را حفظ کنیم، اما نمی‌دانیم سیل می‌آید یا نه و باید به گونه‌ای مسائل و شرایط را مدیریت کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداریم، اظهار کرد: اگر قطعی برقی وجود داشته باشد، به سبب اشکال فنی خواهد بود.

علی‌آبادی ادامه داد: اگر قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده‌ای مشاهده شد، مردم می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۱۲۱ به ما اطلاع دهند.

او تصریح کرد: اگر حادثه‌ای وجود نداشته باشد، با توجه به شرایط موجود و نیروگاه‌هایی که وارد مدار شده‌اند، قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق نداریم.

وزیر نیرو همچنین گفت: برنامه داریم هر هفته ۱۰۰ مگاوات نیروگاه به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کنیم.

برچسب ها: وزیر نیرو ، قطعی برق ، خاموشی ها
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