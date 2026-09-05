تیم فوتبال تراکتور موفق شد در هفته ششم لیگ برتر مقابل گل گهر به پیروزی دست یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال تراکتور و گل‌گهر سیرجان در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸:۱۵ امروز شنبه ۱۴ شهریور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و با قضاوت وحید زمانی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر تراکتور به پایان رسید.

دو تیم در نیمه نخست تلاش زیادی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما موقعیت‌های ایجادشده راهی به دروازه‌ها پیدا نکرد تا بازی تا دقایق پایانی این نیمه با تساوی بدون گل دنبال شود.

در دقیقه ۴۳ اتفاقی بحث‌برانگیز رقم خورد؛ در شرایطی که کمک‌داور ابتدا به سود گل‌گهر کرنر اعلام کرد، وحید زمانی، داور مسابقه، تصمیم کمک خود را وتو کرد و ضربه دروازه به سود تراکتور اعلام شد.

علیرضا بیرانوند بلافاصله بازی را آغاز کرد و با ارسال بلند توپ به پشت مدافعان گل‌گهر، امیرحسین حسین‌زاده را در موقعیتی ایده‌آل قرار داد. حسین‌زاده که از همان لحظه شروع مجدد حرکت خود را آغاز کرده بود، در مصاف تک‌به‌تک با فرزین گروسیان موفق شد توپ را وارد دروازه کند و تراکتور را پیش بیندازد.

در نیمه دوم شاگردان سیدمهدی رحمتی تلاش کردند گل تساوی را به ثمر برسانند، اما دفاع منسجم تراکتور اجازه ایجاد موقعیت جدی را به آنها نداد و حملات گل‌گهر یکی پس از دیگری بی‌نتیجه ماند.

در نهایت تراکتور با هدایت جواد نکونام توانست از برتری یک بر صفر خود محافظت کند و سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.

با این نتیجه، تراکتور روند شکست‌ناپذیری خود را در لیگ برتر حفظ کرد و در پایان هفته ششم با ۱۶ امتیاز همچنان در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. شاگردان نکونام همچنین در ۶ مسابقه ابتدایی فصل هیچ گلی دریافت نکرده‌اند و رکورد کلین‌شیت خود را ادامه دادند. گل‌گهر نیز با متحمل شدن سومین شکست متوالی، ۷ امتیازی باقی ماند و به طور موقت در رتبه هفتم جدول قرار گرفت.