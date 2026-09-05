باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور،از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل ماسال تا مرزن‌آباد ترافیک سنگین است و در مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده طویر ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز در مسیر جنوب به شمال، در محدوده سه‌راهی چلاو و حدفاصل شاهاندشت تا آب‌اسک ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده گیلاوند شاهد ترافیک سنگین هستیم.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه رشت ـ قزوین** در محدوده امامزاده هاشم خبر داد.

وی در ادامه درباره وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت روان است.

به گفته محرابی‌نیا، تردد در بخش‌هایی از محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال نیز روان گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی استان تهران اظهار کرد: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند و گزارشی از بارش یا شرایط نامساعد جوی در این محورها اعلام نشده است