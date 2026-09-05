باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در راستای استمرار برنامه‌های نظارتی و ارزیابی نحوه عرضه نهاده‌های کشاورزی، فروشندگی‌های سموم کشاورزی در شهرستان تنکابن با حضور کارشناسان ستادی و شهرستانی مورد پایش قرار گرفت.

او افزود: در این برنامه، نحوه فعالیت واحد‌های عرضه‌کننده سموم، شرایط نگهداری و عرضه نهاده‌ها، رعایت ضوابط فنی و قانونی و فرآیند ارائه سموم به بهره‌برداران مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن تقویت نظارت بر شبکه توزیع، زمینه عرضه نهاده‌های مجاز و استاندارد فراهم شود.

باقری با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف سموم، گفت: فروشندگی‌های سموم کشاورزی از حلقه‌های مؤثر در مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی محسوب می‌شوند و رعایت الزامات فنی در فرآیند عرضه و ارائه توصیه‌های صحیح به بهره‌برداران می‌تواند به مصرف هدفمند نهاده‌های شیمیایی و کاهش مصرف غیرضروری کمک کند.

او افزود: نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه نهاده‌های کشاورزی، علاوه بر افزایش بهره‌وری مصرف نهاده‌ها، در حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی مؤثر است و استمرار این برنامه‌ها در راستای ارتقای امنیت غذایی، توسعه پایدار و تقویت جایگاه بخش کشاورزی استان دنبال می‌شود.