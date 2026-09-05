کاهش نسبی دمای هوای نواحی شمالی در اواسط هفته

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: طی ۵ روز آینده شاهد پایداری جو را در اکثر نقاط کشور خواهیم بود و احتمال بارشهای پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات البرز مرکزی و مناطق شمالغرب کشور در روزهای آینده وجود دارد.
وی افزود: طی پنج روز آینده برای غالب مناطق کشور، آسمان صاف و جوی پایدار پیشبینی میشود. امشب در ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
او گفت: بعدازظهر یکشنبه با عبور امواج کمدامنه از شمالغرب کشور، در این مناطق بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد. دوشنبه این شرایط در برخی مناطق شمالغرب کشور و سواحل دریای خزر تداوم خواهد داشت.
وی توضیح داد: سهشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی واقع در استانهای قزوین، البرز، تهران و شمال استان مرکزی، رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت؛ همچنین در این روز کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور رخ میدهد.
او بیان کرد: طی پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب و جنوبغرب کرمان و ارتفاعات هرمزگان، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی با احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت مهیا است.
وی افزود: شنبه و یکشنبه در مناطقی از شرق کشور و دوشنبه در شمالغرب و غرب کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیشبینی میشود.
وی گفت: طی پنج روز آینده شرق دریای عمان و از یکشنبه تا سهشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.