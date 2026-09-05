رئیس پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت حادثه حریق یک دستگاه تریلی حامل سوخت بنزین در مقابل پاسگاه پلیس‌راه سنندج ـ همدان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «احمد کرمی‌اسد»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: در پی وقوع یک حادثه و حریق گسترده یک دستگاه تریلی حامل سوخت بنزین در مقابل پاسگاه پلیس‌راه سنندج ـ همدان، تعدادی از خودرو‌های حاضر در محل نیز دچار حریق شده‌اند.

وی افزود: با توجه به گستردگی حریق و شرایط موجود در محل، تیم‌های عملیاتی پلیس راه، نیرو‌های امدادی هلال‌احمر، اورژانس و سایر عوامل مرتبط در محل حضور دارند و عملیات امدادی و مدیریت صحنه همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: در حال حاضر علت دقیق وقوع این حادثه و همچنین آمار نهایی متوفیان و مصدومان مشخص نشده است و هرگونه اعلام آمار یا اظهارنظر درباره علت حادثه، پیش از تکمیل بررسی‌های میدانی و کارشناسی، قطعیت ندارد.

سردار کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی حادثه، تیم‌های مربوطه و کارشناسان پلیس راه در محل حضور دارند و بررسی‌های تخصصی و کارشناسی برای تعیین ابعاد مختلف حادثه، چگونگی وقوع حریق و میزان خسارت در حال انجام است.

وی ادامه داد: بررسی دقیق صحنه و جمع‌بندی یافته‌های کارشناسی نیازمند تکمیل عملیات و انجام بررسی‌های میدانی است و اطلاعات نهایی پس از حصول اطمینان از صحت گزارش‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان گفت: جزئیات تکمیلی حادثه، آمار نهایی متوفیان و مصدومان و نتایج بررسی‌های کارشناسی پلیس راه، پس از تکمیل عملیات و جمع‌بندی گزارش‌های تیم‌های مربوطه، به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: پلیس راه ، آتش سوزی
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