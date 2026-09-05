باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی - در هفته سوم رقابت‌های سری‌آ ایتالیا، اینتر در دیداری جذاب و پرهیجان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ ناپولی را شکست دهد و به صدر جدول صعود کند.

دو تیم از ابتدای مسابقه نمایش جذابی ارائه کردند و در نیمه دوم، بازی به اوج هیجان رسید. متئو پولیتانو در دقیقه ۵۰ ناپولی را پیش انداخت و تنها سه دقیقه بعد، راموس هویلوند اختلاف را به دو گل رساند.

اینتر، اما خیلی زود به بازی برگشت. لائوتارو مارتینز در دقیقه ۵۶ یکی از گل‌ها را جبران کرد و در دقیقه ۸۲، مارکوس تورام گل تساوی را به ثمر رساند. در نهایت لائوتارو مارتینز در دقیقه ۹۰ با گل دوم خود، کامبک اینتر را کامل کرد تا شاگردانش سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورند.

با این نتیجه، اینتر به صدر جدول سری‌آ رسید و ناپولی در رده دهم قرار گرفت.در دیگر دیدار برگزارشده، تورینو با نتیجه ۲ بر یک فیورنتینا را شکست داد.