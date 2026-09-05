وزیر خارجه فرانسه خواستار محدودیت تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری اشغالی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید پاریس خواستار آن است که اتحادیه اروپا تجارت با شهرک‌های غیرقانونی یهودی‌نشین در کرانه باختری اشغالی را محدود کند.

بارو در گفت‌و‌گو با رادیو بین‌المللی فرانسه گفت که این هفته بار دیگر از کشور‌های اروپایی خواسته است در این زمینه پیش بروند.

او گفت: «این شهرک‌ها غیرقانونی هستند. طبیعی نیست که اتحادیه اروپا بتواند از تجارت با آنها حمایت کند».

وزیر خارجه فرانسه همچنین «انفجار بی‌سابقه خشونت» از سوی صهیونیست‌ها در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد و گفت این خشونت‌ها به کرامت فلسطینیان آسیب می‌زند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شهرک یهودی نشین ، اتحادیه اروپا ، وزیر خارجه فرانسه
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