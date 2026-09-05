باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهادکشاورزی اذربایجان غربی گفت : طرح پایداری تولید در دیم زارها که با رویکردی تحولی در سطح ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان طراحی و اجرا شده بود با مشارکت چشمگیر کشاورزان منطقه، در سطح ۳۹۶ هزار و ۱۳۵ هکتار عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه کسب این رتبه، نشان‌دهنده عزم جدی استان برای گذار به کشاورزی نوین، علمی و حفاظتی است، افزود: اولویت ما در این طرح، صرفاً افزایش سطح زیرکشت نیست، بلکه ارتقاء بهره‌وری، پایداری تولید و بهبود معیشت بهره‌برداران در محصولات راهبردی دیم مانند گندم، جو، نباتات علوفه‌ای، دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی است.

اصغری با تأکید بر نقش حمایتی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در پیشبرد این پروژه ملی، عنوان کرد: همکاری تنگاتنگ با این ستاد، روند اجرای پروژه‌های به زراعی، توزیع بذور اصلاح شده و یارانه‌دار و همچنین تأمین کودهای ریزمغذی و ادوات مکانیزه را تسریع بخشیده است؛ امری که به نوبه خود، اراضی کم‌بازده را به قطب‌های مولد تبدیل کرده و به تقویت امنیت غذایی کشور کمک شایانی می‌ کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، ابراز داشت: رتبه دوم کشور در این طرح، انگیزه‌ای مضاعف برای ماست تا با تکیه بر برنامه‌های آموزشی، ترویجی و ایجاد پایگاه‌های نوآوری، مسیر توسعه پایدار در دیم‌زارها را با قدرت ادامه داده و الگوی موفقی برای سایر استان‌ها ارائه دهیم.