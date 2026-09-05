باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ رقابتهای قهرمانی کشور وزنهبرداری بانوان در ردههای جوانان و بزرگسالان پس از چهار روز رقابت در قزوین به پایان رسید و تیم جوانان کرمان با عملکردی درخشان، در جایگاه دوم کشور ایستاد.
در ردهبندی نهایی تیمی، اردبیل با کسب ۶ مدال طلا و ۳ نقره قهرمان شد، کرمان با ۶ طلا و یک نقره عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد و اصفهان نیز با ۶ طلا و ۵ برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.
دو رده، دو سکو؛ دختران کرمان درخشیدند
این موفقیت در ادامه عملکرد درخشان دختران وزنهبردار کرمان در ردههای پایه رقم خورد؛ جایی که تیم نوجوانان استان نیز پیش از این با کسب ۱۲ مدال شامل ۵ طلا، یک نقره و ۶ برنز و مجموع ۴۵۶ امتیاز، عنوان سومی کشور را به دست آورده بود.
به این ترتیب، وزنهبرداری بانوان کرمان در رقابتهای قهرمانی کشور قزوین، در دو رده سنی نوجوانان و جوانان صاحب سکو شد؛ نتیجهای که ظرفیت دختران وزنهبردار استان در ردههای پایه را به نمایش گذاشت.
از نوجوانان تا جوانان؛ کرمان روی سکوی ایران
در تیم جوانان کرمان، ناهید راشدی به عنوان سرپرست حضور داشت و پروین خدمتی و حمیده شریفی نیز هدایت تیم را به عنوان مربی بر عهده داشتند.
جدول ردهبندی تیمی جوانان
۱. اردبیل: ۶ طلا، ۳ نقره
۲. کرمان: ۶ طلا، یک نقره
۳. اصفهان: ۶ طلا، ۵ برنز
۴. کرمانشاه: ۳ طلا، ۲ برنز
۵. فارس: ۳ طلا
۶. خوزستان: ۷ نقره، ۵ برنز
۷. کردستان: ۳ نقره
۸. مازندران: ۲ نقره، ۲ برنز
۹. لرستان: ۲ نقره، یک برنز
۱۰. سمنان: ۲ نقره، یک برنز
رقابتهای قهرمانی کشور وزنهبرداری بانوان در ردههای جوانان و بزرگسالان با حضور نمایندگان استانهای مختلف به میزبانی قزوین برگزار شد.