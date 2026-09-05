رئیس اداره حفاظت محیط زیست دیواندره گفت: در جریان گشت مشترک شبانه یگان حفاظت محیط زیست و فرماندهی انتظامی شهرستان دیواندره، لاشه دو راس گراز وحشی از یک دستگاه خودرو سواری کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عثمان علیخانی ادامه داد: این اقدام در پی اجرای مفاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این اداره و فرماندهی انتظامی شهرستان صورت گرفت. مأموران در حین گشت‌زنی شبانه به یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و پس از متوقف کردن آن، در بازرسی دقیق خودرو موفق به کشف لاشه دو راس گراز وحشی شدند.

وی افزود: پرونده تخلف این فرد برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان دیواندره تحویل گردید. همچنین با دستور مقام قضایی، لاشه‌های کشف‌شده به کوره لاشه‌سوز کشتارگاه دام شهرداری دیواندره منتقل و معدوم شدند.

 

منبع: محیط زیست 

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست ، کشف لاشه
خبرهای مرتبط
کشف و ضبط دو پرنده شکاری کمیاب از قاچاقچیان در دیواندره
درگیری محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز در بدر و پریشان قروه
رفع تصرف ۴۷۰۰ متر از تالاب بین‌المللی زریبار در کردستان؛ بازگشت ۹۰ هکتار از اراضی تصرف‌شده به طبیعت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انفجار تانکر سوخت ۱۱ کشته و ۷ مجروح بر جای گذاشت؛ آتش سوزی مهار شد+ فیلم
تبدیل ۴۰۰ چراغ پرمصرف معابر شهری سنندج به LED/ کاهش ۱۰ هزار وات مصرف برق روشنایی معابر
خرید بیش از ۶۷۳ هزار تن گندم از کشاورزان کردستانی
برنامه مرکز ملی فرش برای تحول در کردستان؛ تاکید بر آمایش سرزمینی و توسعه خوشه صنعتی
کشف لاشه دو راس گراز وحشی در دیواندره / پرونده متخلف به مراجع قضایی ارجاع شد
آخرین اخبار
کشف لاشه دو راس گراز وحشی در دیواندره / پرونده متخلف به مراجع قضایی ارجاع شد
انفجار تانکر سوخت ۱۱ کشته و ۷ مجروح بر جای گذاشت؛ آتش سوزی مهار شد+ فیلم
تبدیل ۴۰۰ چراغ پرمصرف معابر شهری سنندج به LED/ کاهش ۱۰ هزار وات مصرف برق روشنایی معابر
خرید بیش از ۶۷۳ هزار تن گندم از کشاورزان کردستانی
برنامه مرکز ملی فرش برای تحول در کردستان؛ تاکید بر آمایش سرزمینی و توسعه خوشه صنعتی
سرمایه‌گذاری ۶۴۵ میلیارد ریالی مخابرات برای توسعه فیبر نوری کردستان
اعزام ۱۵۰ بیمار و انجام ۱۴۴۱ مأموریت امدادی توسط اورژانس ۱۱۵ کردستان در یک هفته