رئیس اداره حفاظت محیط زیست دیواندره گفت: در جریان گشت مشترک شبانه یگان حفاظت محیط زیست و فرماندهی انتظامی شهرستان دیواندره، لاشه دو راس گراز وحشی از یک دستگاه خودرو سواری کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عثمان علیخانی ادامه داد: این اقدام در پی اجرای مفاد تفاهمنامه همکاری مشترک میان این اداره و فرماندهی انتظامی شهرستان صورت گرفت. مأموران در حین گشتزنی شبانه به یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و پس از متوقف کردن آن، در بازرسی دقیق خودرو موفق به کشف لاشه دو راس گراز وحشی شدند.
وی افزود: پرونده تخلف این فرد برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان دیواندره تحویل گردید. همچنین با دستور مقام قضایی، لاشههای کشفشده به کوره لاشهسوز کشتارگاه دام شهرداری دیواندره منتقل و معدوم شدند.
منبع: محیط زیست