وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از سال ۲۰۲۳ تا کنون نزدیک به ۹ هزار نفر در این کشور در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس اعلام وزارت بهداشت عمومی لبنان، حملات رژیم صهیونیستی به این کشور از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، ۸ هزار و ۹۲۵ نفر را به شهادت رسانده و ۳۰ هزار و ۵۹۵ نفر را مجروح کرده است.

این وزارتخانه افزود که از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها در ماه مارس (اسفند) ۴ هزار و ۳۵۸ نفر به شهادت رسیده و ۱۲ هزار و ۳۵۹ نفر زخمی شده‌اند.

قربانیان این حملات عمدتاً لبنانی هستند. به گفته وزارت بهداشت لبنان، ۹۴ درصد از قربانیان در دوره اخیر، شهروندان لبنانی بوده‌اند و سوری‌ها، فلسطینی‌ها و دیگر اتباع خارجی بقیه قربانیان را تشکیل می‌دهند. 

همچنین نزدیک به یک‌چهارم شهدا و زخمی‌شدگان زیر ۱۸ سال داشته‌اند.

در این مدت، کارکنان و زیرساخت‌های حوزه سلامت لبنان نیز بار‌ها هدف حملات قرار گرفته‌اند. وزارت بهداشت لبنان ۱۸۰ حمله علیه نیرو‌های امدادی آمبولانس‌ها را ثبت کرده که در جریان آن ۱۳۵ نیروی بهداشتی به شهادت رسیده و ۴۱۶ نفر زخمی شده‌اند. همچنین به ۴۰ مرکز درمانی و ۱۸۴ آمبولانس آسیب وارد شده است. ۱۷ بیمارستان نیز آسیب دیده و سه بیمارستان به‌طور کامل مجبور به تعطیلی شده‌اند.

بر اساس آمار تفکیکی این وزارتخانه، جنوب لبنان و استان نبطیه همچنان بیشترین آسیب را دیده‌اند، هرچند حملات و تلفات تقریباً در تمامی استان‌های لبنان ثبت شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزارت بهداشت لبنان ، شهدای لبنانی ، حمله صهیونیست‌ها
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