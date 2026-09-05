باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابوذر موسوی بیان کرد: عصر امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ جوانی ۲۱ ساله به دلیل بی احتیاطی و عدم آشنایی با فنون شنا در سد ایوشان غرق و جان خود را از دست داد که در پی درخواست کمک جهت تفحص پیکر شخص غرق شده بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به تفحص شخص غرق شده در عمق آب از همشهریان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از شنا کردن در دریاچه ها، سدها، آبگیر‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

گفتنی است تیر ماه نیز خانمی جوان در این سد جان خود را از دست داد.

منبع: آتش نشانی خرم آباد