باشگاه خبرنگاران جوان -عصر روز جمعه -۱۳ شهریور- یک قایق موتوری حامل چند گردشگر در دریاچه آب‌بندان الندان ساری از کنترل قایقران خارج شد و همین موضوع نیز حادثه‌ای تلخ را در این پهنه آبی شناخته شده مرکز مازندران رقم زد؛ سقوط قایقران و سرنشینان در آب و سرگردانی قایقی که فقط یک دختر خردسال در آن باقی مانده بود، صحنه تلخی را در این آب‌بندان رقم زد.

دختر خردسال پس از مدتی کوتاه توانست قایق سرگردان را که در اطراف مسافرانِ به آب افتاده با سرعت در حال حرکت بود متوقف کند. اما افراد دچار مصدومیت‌هایی شدند و یک نفر نیز پس از حادثه جان باخت.

با بازنشر گسترده فیلم این حادثه در فضای مجازی، موضوع نظارت بر این مجموعه گردشگری آبی به عنوان یکی از پرسش‌های مخاطبان مطرح و برجسته شده است. بر اساس مقررات، متولی دریاچه‌ها و منابع و تاسیسات و پهنه‌های آبی، شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند و واگذاری این پهنه‌ها و منابع برای فعالیت‌های گردشگری نیز توسط یا با نظر و طرح این شرکت در همه استان‌ها انجام می‌شود. در مورد دریاچه آب‌بندان الندان نیز این موضوع صدق می‌کند.

اظهارات مدیر دفتر مشترکین و سرمایه‌گذاری شرکت آب منطقه‌ای مازندران درباره جزییات و ضوابط فعالیت سرمایه‌گذار در این دریاچه، نکاتی پیرامون این حادثه را روشن می‌کند.

به گفته فاطمه محبوبی، استفاده از قایق موتوری که در حادثه اخیر واژگون شد، در چارچوب فعالیت‌های تعیین‌شده برای مجموعه قرار نداشت و مسائل مربوط به این موضوع از سوی این شرکت در دست بررسی است.

وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده جان‌باخته، به پیشینه واگذاری آب‌بندان الندان به سرمایه‌گذار برای فعالیت‌های گردشگری اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های این آب‌بندان و استقبال مردم و همچنین انجام برخی فعالیت‌های مرتبط با گردشگری توسط اهالی منطقه و جوامع محلی، این آب‌بندان در سال ۱۴۰۰ و در قالب فراخوان مشارکت، به یک شرکت تعاونی فعال در روستای الندان واگذار شد.

مدیر دفتر مشترکین و سرمایه‌گذاری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تشریح نحوه واگذاری و بهره‌برداری از آب‌بندان الندان تاکید کرده که چارچوب فعالیت بهره‌بردار به‌صورت مشخص در قرارداد تعیین شده و همه فعالیت‌ها باید در محدوده مفاد قرارداد و ضوابط تعیین‌شده انجام می‌شد، اما بی‌توجهی به نکته مهم ممنوعیت استفاده از قایق موتوری از سوی سرمایه‌گذار این حادثه را رقم زد.

محبوبی ادامه داد: با توجه به اهمیت آب‌بندان الندان، بازدید‌های دوره‌ای از این مجموعه توسط همکاران شرکت آب منطقه‌ای مازندران انجام می‌شد و تا پیش از وقوع حادثه، فعالیت‌های مجموعه در چارچوب تعیین‌شده انجام می‌گرفت.

بر اساس اظهارات این مسوول، طبق ضوابط تعیین شده نیز سرمایه‌گذار فقط برای استفاده از پدالو (قایق پدالی) در دریاچه اجازه داشت و استقرار و فعالیت قایق موتوری در دریاچه مجاز نبود.

مدیر دفتر مشترکین و سرمایه‌گذاری شرکت آب منطقه‌ای مازندران تصریح کرد: آخرین بازدید انجام شده از این مجموعه مربوط به چند روز پیش است که در آن زمان هم قایق موتوری در مجموعه وجود نداشت. اما با وقوع این حادثه تلخ مشخص شد که طی روز‌های اخیر بر خلاف ضوابط تعیین شده، یک واحد قایق موتوری توسط مستأجر به آب‌بندان منتقل شده و که متأسفانه نخستین فعالیت این قایق این حادثه ناگوار را به دنبال داشت.

وی با اشاره به ادامه بررسی‌های کارشناسی درباره علت حادثه گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، احتمال می‌رود حادثه ناشی از خطای انسانی و تسلط نداشتن قایقران و ضعف در کنترل قایق باشد؛ با این حال، بررسی دقیق موضوع و ابعاد مختلف حادثه همچنان در حال انجام است.

محبوبی تأکید کرد: همکاران شرکت آب منطقه‌ای مازندران در حال بررسی موضوع هستند و چنانچه مشخص شود مستأجر برخلاف مفاد قرارداد و ضوابط تعیین‌شده اقدام کرده و مرتکب تخلف شده است، شرکت آب منطقه‌ای مازندران اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

پس از وقوع این حادثه، عملیات امدادی با استفاده از یک دستگاه آمبولانس و با حضور گروه‌های عملیاتی برای رهاسازی و انتقال حادثه‌دیدگان انجام شد. نجاتگران پس از حضور در محل، ارزیابی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام دادند و پنج نفر از مصدومان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی شهرستان ساری منتقل شدند که یکی از افراد پس از حادثه جان باخت.

آب‌بندان الندان ساری که با نام آب‌بندان پله نیز شناخته می‌شود با مساحت حدود ۱۷ هکتار در روستای الندان بخش چهاردانگه شهرستان ساری واقع شده و آب موجود در آن در فصل کشاورزی مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرد. این دریاچه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ با شماره ۲۶۳ در فهرست میراث طبیعی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: ایرنا