باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حمید ابرهدری سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: حادثه رانندگی برخورد یک دستگاه خودروی سواری مگان با یک دستگاه نیسان.شامگاه امروز در آزادراه ساوه به سمت تهران و نرسیده به آزادراه غدیر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله ۲ تیم عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به همراه یک تیم امدادی جمعیت هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی به مصدومان را انجام دادند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: متاسفانه در این حادثه یک پدر و کودک حدود هفت ساله به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند.
ابرهدری بیان کرد: سه مصدوم دیگر این سانحه پس از دریافت اقدامات درمانی و پیشبیمارستانی لازم، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی در آزادراهها گفت: سرعت بالا در این مسیرها، لزوم حفظ تمرکز و رعایت فاصله طولی مناسب را دوچندان میکند و رانندگان باید از تغییر مسیر ناگهانی و سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.