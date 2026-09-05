باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حمید ابره‌دری سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: حادثه رانندگی برخورد یک دستگاه خودروی سواری مگان با یک دستگاه نیسان.شامگاه امروز در آزادراه ساوه به سمت تهران و نرسیده به آزادراه غدیر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله ۲ تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به همراه یک تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی به مصدومان را انجام دادند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: متاسفانه در این حادثه یک پدر و کودک حدود هفت ساله به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

ابره‌دری بیان کرد: سه مصدوم دیگر این سانحه پس از دریافت اقدامات درمانی و پیش‌بیمارستانی لازم، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی در آزادراه‌ها گفت: سرعت بالا در این مسیرها، لزوم حفظ تمرکز و رعایت فاصله طولی مناسب را دوچندان می‌کند و رانندگان باید از تغییر مسیر ناگهانی و سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.