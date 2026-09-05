فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در حمله به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده نیروی دریایی سپاه دراطلاعیه ای با تاکید بر اینکه فریب آمریکا را نخورید؛ هر تحرک مشکوک هدف قرار می‌گیرد، هشدار داد: به تجاوز ارتش تروریستی امریکا در حمله به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده خواهد شد.

در اطلاعیه شامگاه شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
والحمدلله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین

ملت قهرمان و بپا خواسته ایران عزیز؛

صبح امروز ارتش تروریست و متجاوز امریکایی طی یک اقدام وحشیانه و از سر استیصال در بستن بودن تنگه هرمز به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد که خساراتی را به بار آورد.

رزمندگان نیروی دریایی سپاه با استمداد از قدرت لایزال الهی و با حمایت و پشتوانه شما مردم دلیر و به مصداق آیه نورانی قرآن کریم که می فرماید :« فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» سه فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و سه فروند شناور وابسته به امریکای کودک کش را در مناطق دیگر مورد هدف قرار دادند.

نیروی دریایی سپاه در پی این اقدام به تمامی شناورهای حاضر در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز طی یک هشدار قاطع اعلام می نماید؛ فریب ارتش تروریست آمریکا را نخورده و از هرگونه تحرک مشکوک به منظور عبور از آبراه های غیر مجاز اجتناب نمایید، در غیر این صورت مورد هدف قرار خواهید گرفت.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، آمریکا
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