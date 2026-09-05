مدیرکل مدیریت بحران گیلان گفت: بی توجهی به هشدار شنا ممنوع باعث غرق شدن ۲ نفر در محدوده سد سیاهرود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ویشکایی مدیرکل مدیریت بحران گیلان با بیان اینکه بی توجهای به هشدار خطر نزدیک شدن به سد و شنا ممنوع باعث غرق شدن ۲ نفر در محدوده سد سیاهرود شد، گفت: پیکرهای غرق شده در محدوده سد سیاهرود گیلان پیدا شد.
این ۲ نفر که یکی از آنان اهل سنگر گیلان ۳۷ ساله و دیگری اهل ابهر ۴۲ ساله بود، برای ماهیگیری به پشت دیواره مخزن سد رفته بودند که متاسفانه یکی از آنان بر اثر لغزندگی دیواره به داخل مخزن سقوط میکند و دوستش که برای نجات او اقدام میکند نیز غرق میشود.
وی عمق مکانی که این ۲ نفر در آن سقوط کردند را حدود ۱۸ متر عنوان و تصریح کرد: این مناطق جزو مکانهای خطر آفرین است به همین دلیل تردد در اطراف آنها ممنوع شده است و بارها برای این موضوع هشدار دادهایم.
وی تصریح کرد: عدم توجه به هشدارها و تردد در مناطق خطر آفرین موجب غرق این ۲ نفر شد.
مدیرکل مدیریت بحران گیلان از شهروندان و گردشگران خواست از شنا کردن، تردد و نزدیک شدن به پشت و پایین سدها، مناطق خطر آفرین و رودخانههای خروشان بپرهیزند و از طرحهای سالم سازی دریا که غریق نجات و امکانات لازم را برای شنا و فعالیتهای دیگر دریایی را دارد، استفاده کنند.
جمعیت هلالاحمر گیلان نیز درباره این اتفاق اعلام کرد که در پی وقوع این حادثه، سه تیم عملیاتی متشکل از تیم واکنش سریع مرکز استان، جمعیت هلالاحمر رشت و جمعیت هلالاحمر رودبار با همکاری تنگاتنگ غواصان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از روز گذشته عملیات امداد و نجات را در منطقه عملیاتی آغاز کردند.
در جریان عملیات امروز، صبح پیکر یکی از افراد غرقشده در حوالی سد شناسایی و کشف شد.
در ادامه با هماهنگیهای لازم، عملیات جستوجو برای یافتن نفر دوم مجدداً آغاز شد که با تلاشهای بیوقفه تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان گیلان، پیکر دوم حادثه غرقشدگی در سد سیاهرود نیز ظهر پیدا و به مراجع قانونی تحویل داده شد.
هادی سلیمی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان ضمن تایید پایان عملیات اعلام کرد: در پی تلاشهای مستمر و شبانهروزی تیمهای امدادی، پیکر نفر دوم نیز در پهنه آبی سد شناسایی و کشف شد؛ این پیکر پس از انجام اقدامات لازم برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.