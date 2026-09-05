تیم فریدونکنار عنوان قهرمانی مسابقات گلف کروکت آقایان و بانوان منطقه یک کشور را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات گلف کروکت منطقه یک کشور با حضور ۶ تیم در بخش آقایان و ۶ تیم در بخش بانوان از استان‌های مازندران، تهران، اردبیل، البرز و گیلان در اردوگاه شهید رجایی فریدونکنار برگزار شد.

در بخش بانوان، هر سه سکوی برتر به تیم‌های باشگاه سیمابی فریدونکنار رسید.

تیم سیما شیرافکن با ۷۲ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. بانو شمال با کسب ۵۵ امتیاز نایب قهرمان شد و بانو عمارت با ۵۰ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

عنوان قهرمانی بخش آقایان به تیم ابراهیم میرانی از باشگاه سیمابی فریدونکنار با ۶۶ امتیاز رسید.

در پایان ۳ روز رقابت دیدنی در فریدونکنار، تیم‌های اول و دوم بخش آقایان به مسابقات لیگ برتر کشور صعود کردند.

در بخش بانوان تیم‌های اول و دوم به رقابت‌های لیگ دسته اول کشور راه یافتند.

تکلیف تیم سوم صعودکننده نیز بعد از رقابت با تیم سوم گروه سوم مشخص می‌شود.