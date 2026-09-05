باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - خزرپوشان ساری از فردا در گروه نخست رقابتها که به میزبانی شهر یزد برگزار خواهد شد به مصاف تیمهای گلسا پوش یزد، شهرداری بندرعباس و عقاب زاگرس کرمانشاه میرود.
مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار میشود.
در گروه دوم مسابقات، تیمهای پدیده گلشن آزاد انزلی، ستاره ساز جم بوشهر، منطقه آزاد قشم، شهرداری چلیچه در بندرانزلی به دیدار هم خواهند رفت.
رقابتهای مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور از ۱۵ تا ۲۰ شهریور ماه برگزار میشود و تیمهای اول و دوم هرگروه به مرحله نهایی صعود میکنند.