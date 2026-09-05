دادستان عمومی و انقلاب تهران در بازدید از بندر خشک تازه تاسیس آپرین واقع در اسلامشهر، دستور ترخیص فوری محموله کنجاله سویا، محموله ۲۰ کانتینری برنج و ۳۷۶ دستگاه خودروی دپو شده را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در پی دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر و دقیق مسئولان قضایی بر بنادر و گمرکات و با هدف نظارت میدانی بر روند امور گمرکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود، از گمرک و بندر خشک آپرین بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی از جمله گمرک استان تهران، راه آهن، استانداری و ... برگزار شد، دادستان تهران از بخشها و سالنهای مختلف این مجموعه از جمله پارکینگ خودروهای وارداتی، سردخانه و سالنهای نگهداری کالا بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه نگهداشت و فرآیند ترخیص کالاها قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جریان این بازدید با ابراز نگرانی از ماندگاری طولانیمدت محمولههای استراتژیک در گمرک و بندر خشک آپرین، دستورات فوری برای تعیینتکلیف این کالاها صادر کرد.
دادستان تهران با اشاره به ماندگاری دو ماهه یک محموله کنجاله سویا که از کالاهای ضروری و حیاتی کشور محسوب میشود، ضمن انتقاد از این تأخیر، دستورات لازم خطاب به وزارت جهاد کشاورزی و کلیه دستگاههای متولی صادر کرد تا ضمن آسیبشناسی دقیق علت این وقفه، نسبت به ترخیص کامل این محموله حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام کنند.
وی همچنین در خصوص ۳۷۶ دستگاه خودروی وارداتی که در این محل دپو شدهاند، تأکید کرد: این خودروها نباید به زمینه احتکار و افزایش قیمت در بازار تبدیل شوند و دستور داد ظرف یک هفته آینده، تمامی موانع موجود در فرآیند ترخیص، چه از سوی صاحبان کالا و چه از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط، برطرف و این خودروها به سرعت ترخیص شوند.
صالحی در ادامه به حجم قابلتوجه محمولههای برنج موجود در گمرک آپرین و همچنین گمرک شهید رجایی اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت این کالای اساسی و مورد نیاز عمومی، دستور داد تا طی یک هفته آینده این محمولهها ترخیص شوند.
وی در این خصوص یادآور شد: ۲۰ کانتینر از این محموله در گمرک آپرین و مابقی آن در گمرک شهید رجایی قرار دارد. هرچند گمرک نسبت به متروکه بودن این کالاها اعلام نظر کرده و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز فرایند مزایده را آغاز کرده بود، اما با توجه به مراجعه مالک و قول وی برای ترخیص، این فرایند باید با قید فوریت به سرانجام برسد.
دادستان تهران در این بازدید و در نشست با مدیران و مسئولان راه آهن وگمرک استان تهران با اشاره به کمبود تجهیزات تخلیه واگنها، انبارهای کافی و سالنهای نگهداری در گمرک آپرین، اظهار کرد: متأسفانه به علت برخی کمبودها و آماده نبودن زیرساختها، نتوانستهایم از ظرفیت عظیم این گمرک بهره کافی را ببریم. ضروری است مسئولان راهآهن استان تهران نسبت به احداث دو انبار جدید در این گمرک و تکمیل سالنهای موجود ظرف سه ماه آینده اقدام کند و تجهیزات لازم برای تخلیه سریع واگنها فراهم شود.
وی همچنین بر آمادهسازی زیرساختهای حمل یکسره کالا از واگن به کامیون تأکید کرد و افزود: این محل یک نقطه استراتژیک برای ورود کالا از سراسر کشورها است و باید حمل مستقیم و سریع کالا در دستور کار قرار گیرد.
صالحی با بیان اینکه بسیاری از تجار و حتی برخی مسئولان از ظرفیت بالای بندر خشک آپرین بیاطلاع هستند، از مرکز رسانه قوه قضاییه، صدا و سیما، راهآهن و گمرک خواست با اطلاعرسانی گسترده در فضای مجازی و رسانههای ملی، این ظرفیت را به فعالان اقتصادی معرفی کنند.
وی همچنین بر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی برای توسعه این مجموعه تأکید کرد و از استانداری و راهآهن خواست تبلیغات لازم در این زمینه انجام دهند.
دادستان تهران در ادامه به موضوع ساختمان گمرک اشاره کرد و ازمسئولان راهآهن استان خواست طبق مفاد تفاهمنامه، هرچه سریعتر نسبت به احداث ساختمان مستقل گمرک اقدام کند.
وی همچنین بر پیگیری و اصلاح فرآیند ثبت سفارشها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.
صالحی در پایان با قدردانی از استاندار تهران و دولت بابت ایجاد این ظرفیت، اعلام کرد: دستگاه قضایی با تأکید رئیس قوه قضاییه، آماده هرگونه همافزایی و تعامل با دولت برای رفع موانع تولید، ترخیص کالاهای اساسی و کمک به مردم است. از همه دستگاهها میخواهیم دست به دست هم دهند تا از این ظرفیت بینظیر، بهترین استفاده را ببریم و مسیرهای ریلی ارتباطی کشور به شرق، روسیه و ترکیه نیز تکمیل شود.
گفتنی است؛ بندر خشک آپرین به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای لجستیکی کشور، با هدف تسهیل تجارت و کاهش تراکم کالا در بنادر جنوبی کشور طراحی شده و طبق مجوزهای صادره، به عنوان پایانه مجاز برای ترخیص خودروهای وارداتی نیز تعیین شده است.
منبع: مهر