باشگاه خبرنگاران جوان - سهیل بیگدلیمعاون بهرهوری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در آیین افتتاح پروژه ۴۱ واحدی مسکونی «احسان» یزد بر نقش کلیدی مدیریت صحیح املاک وقفی تاکید کرد و افزود: حفظ عین موقوفات و صیانت از اصل داراییهای وقف شده، در راس اولویتهای برنامههای راهبردی سازمان اوقاف قرار دارد.
وی ادامه داد: سازمان اوقاف در کنار توجه ویژه به احیا و نگهداری موقوفات، اجرای پروژههای عمرانی با کاربریهای مختلف همچون پروژه احسان را با هدف ارتقای بهرهوری و خدمترسانی به جامعه دنبال میکند.
در پایان این مراسم از مراحل تکمیل و آمادهسازی واحدهای پروژه احسان بازدید بهعمل آمد و بر تداوم پیگیریها برای توسعه هرچه بیشتر بهرهوری در موقوفات استان تاکید شد.
این پروژه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.