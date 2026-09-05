معاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در آیین افتتاح پروژه ۴۱ واحدی مسکونی بر اهمیت راهبردی توسعه زیرساخت‌های موقوفات و حفظ عین آنها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سهیل بیگدلیمعاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور  در آیین افتتاح پروژه ۴۱ واحدی مسکونی «احسان» یزد بر نقش کلیدی مدیریت صحیح املاک وقفی تاکید کرد و افزود: حفظ عین موقوفات و صیانت از اصل دارایی‌های وقف شده، در راس اولویت‌های برنامه‌های راهبردی سازمان اوقاف قرار دارد.

وی ادامه داد: سازمان اوقاف در کنار توجه ویژه به احیا و نگهداری موقوفات، اجرای پروژه‌های عمرانی با کاربری‌های مختلف همچون پروژه احسان را با هدف ارتقای بهره‌وری و خدمت‌رسانی به جامعه دنبال می‌کند.

در پایان این مراسم از مراحل تکمیل و آماده‌سازی واحد‌های پروژه احسان بازدید به‌عمل آمد و بر تداوم پیگیری‌ها برای توسعه هرچه بیشتر بهره‌وری در موقوفات استان تاکید شد.

این پروژه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

برچسب ها: اوقاف ، امور خیریه
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