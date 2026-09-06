باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در روز دوم هفته ششم لیگ برتر فوتبال امشب ۴ بازی در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی ها، تیم استقلال در اراک به مصاف تیم آلومینیوم می‌رود. مابقی بازی‌ها هم روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

پیکان - صنعت نفت آبادان/ یکشنبه ساعت ۱۸:۴۵

بازی تیم‌های فوتبال پیکان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین (دستگردی) امشب برگزار خواهد شد.

خودرو سازان هفته گذشته در وقت‌های اضافه برابر تیم ذوب آهن گل خوردند و با شکست راهی تهران شدند و آنها با ۵ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته‌اند.

شاگردان ساکت الهامی به دنبال برد بازی خانگی مقابل تیم ذوب آهن هستند تا باخت هفته قبل را جبران کرده و چند پله در جدول رده بندی صعود کنند.

در آن طرف، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با هدایت محمد نوری سرمربی جوان خود با ۴ تساوی و یک شکست و کسب ۴ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان محمد نوری تا الان طعم برد را در لیگ برتر فوتبال نچشیدند و آنها با هدف ۳ امتیاز بازی امشب وارد زمین مسابقه می‌شوند تا طلسم نبردن‌های خود را قطع کنند و با دست پر به آبادان برگردند.

محمد نوری سرمربی نفت آبادان منتظر تعطیلات لیگ در روز‌های فیفاست، زیرا معتقد است: یک ماه تعطیلی فیفا فرصت خوبی است تا هم در بخش تاکتیکی کار کنیم و هم از نظر بدنی شرایط تیم را بالاتر ببریم.

تقابل ۲ تیم معمولاً با تساوی به پایان می‌رسد و شاید پیکان پنجمین امتیاز و تساوی فصلش را به دست بیاورد.

سپاهان - استقلال خوزستان/ یکشنبه ساعت ۱۹

تیم فوتبال سپاهان فراز و نشیب زیادی در فصل جاری داشته است و این تیم هفته گذشته برابر صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل دست یافت و با ۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان محرم نویدکیا به ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم استقلال خوزستان نیاز مبرم دارند تا اختلاف امتیازی خود را با صدر جدول کاهش بدهند.

در آن طرف، تیم فوتبال استقلال خوزستان بدون برد و با ۳ امتیاز در قعر جدول و در جایگاه هفدهم ایستاده است.

آبی پوشان اهوازی با بردن سپاهان در اصفهان می‌خواهند شگفتی ساز شوند و اولین برد خود را در لیگ برتر به دست آورند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران سپاهان در نقش جهان دارند.

آخرین دیدار ۲ تیم فصل گذشته در روز ۴ اسفند پارسال با پیروزی ۳ بر یک زردپوشان به پایان رسید. محرم نویدکیا و امیر خلیفه اصل در آن مسابقه سرمربیان ۲ تیم بودند.

ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی سپاهان ظاهراً قرار است به‌زودی به اردوی سپاهان ملحق شود. مصدومیت امید نورافکن هم برطرف شده و احتمالاً او امشب در ترکیب اصلی تیم است.

چادر ملو اردکان- شمس آذر قزوین / یکشنبه ساعت ۱۹

بازی چادر ملو و شمس آذر با رای کمیته انضباطی قرار است فقط با حضور بانوان در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شود و ورود آقایان به ورزشگاه در این بازی ممنوع است.

تیم فوتبال چادر ملو در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و با ۳ شکست و ۲ مساوی و کسب ۲ امتیاز در قعر جدول جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سعید اخباری محکوم به برد بازی خانگی برابر شمس آذر هستند تا رنگ برد را بعد از ۵ هفته ببینند و از انتهای جدول فرار کنند و از فشار هواداران خود خارج شوند.

در آن طرف، تیم شمس آذر با یک برد، ۲ مساوی و ۲ شکست و کسب ۵ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان وحید رضایی این فرصت را دارند تا از شرایط نامناسب چادر ملو استفاده کنند و با برتری در بازی امشب چند پله در جدول رده بندی صعود کنند.

نکته جالب توجه این است که چادرملو تاکنون موفق به شکست شمس آذر قزوین نشده است.

همچنین شمس آذر در این دیدار ۴ بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. کیانوش معظمی مهاجم، مهدی ممی زاده و محمدرضا رضایی و جواد آزاده هافبک چپ پا غایبان احتمالی شمس آذر در این مسابقه خواهند بود.

آلومینیوم اراک- استقلال تهران/ یکشنبه ساعت ۱۹

هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ تیم با ۱۱ امتیاز در جدول رده بندی در همسایگی هم قرار دارند و آلومینیوم اراک به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال در رتبه سوم و بالاتر از پرسپولیس و سپاهان ایستاده است.

تیم آلومینیوم اراک هفته گذشته با برد پرگلی که مقابل گل گهر به دست آوردند با روحیه بالا به مصاف تیم استقلال می‌روند. آنها می‌خواهند با بردن آبی پوشان پایتخت روند رو به رشد خود را ادامه بدهند، اما با حریف جوان و پرانگیزه‌ای مواجه هستند.

در آن طرف، تیم استقلال با وجود اینکه هفته گذشته برابر پرسپولیس رقیب دیرینه خود به تساوی یک بر یک در دربی ۱۰۷ دست یافت، اما هواداران سرخابی بعد از مدت‌ها یک دربی جذاب و تماشاگر پسند مشاهده کردند.

آبی پوشان پایتخت با هدف ۳ امتیاز بازی خارج از خانه به اراک رفتند و آنها با بازیکنان جوان و با انگیزه خود می‌خواهند از تراکتور صدرنشین عقب نمانند.

صالح حردانی کاپیتان استقلال به علت بی انضباطی از سوی سهراب بختیاری زاده از این تیم کنار گذاشته شده است و بختیاری زاده هم در نشست خبری قبل از بازی اعلام کرد که تا زمانی او در استقلال است، حردانی جایی در این تیم ندارد.

تیم آلومینیوم تا به حال هرگز موفق نشده برابر آبی‌پوشان به برد برسد؛ این ۲ تیم تاکنون ۱۱ بار به مصاف هم رفتند که ۶ برد سهم استقلال و ۵ دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

سهراب بختیاری‌زاده و پیروز قربانی مربیان بادانش و تکنیکی هستند و به طور حتم تقابل این ۲ مربی استقلالی در بازی امشب جذاب و دیدنی خواهد بود.

برنامه بازی های هفته ششم لیگ برتر فوتبال

یکشنبه ۱۵ شهریور

پیکان - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۸:۴۵، ورزشگاه پاس تهران

سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۹، ورزشگاه نقش جهان اصفهان

چادرملو اردکان - شمس‌آذر قزوین، ساعت ۱۹، ورزشگاه شهید نصیری یزد

آلومینیوم اراک - استقلال، ساعت ۱۹، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

دوشنبه ۱۶ شهریور

مس شهر بابک - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۸:۴۵، ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۹، ورزشگاه شهدای شهر قدس

نساجی مازندران - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۹، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۲۰، ورزشگاه شهدای فولاد اهواز