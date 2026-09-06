مدیر تیم فوتبال تراکتور این بار هم در صدر حواشی تیمش در بازی با گل گهر قرار گرفت و به امید عالیشاه ناسزا گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیمهای تراکتور و گل گهر سیرجان در حالی با برتری سرخپوشان تبریزی به پایان رسید که این بازی حاشیههایی به همراه داشت و خداداد عزیزی مدیر تراکتور در صدر این حواشی قرار داشت.
ماجرا از آنجا آغاز شد که خداداد عزیزی در جریان بازی تراکتور و گل گهر به قضاوت وحید زمانی به خاطر اخراج نکردن امید عالیشاه معترض شد، اما داور مسابقه به عزیزی کارت قرمز داد و او از زمین مسابقه اخراج شد.
همچنین مدیر رسانهای گلگهر در نشست خبری پس از بازی مدعی شد که عزیزی در پایان مسابقه به رختکن این تیم رفته و شروع به فحاشی علیه عالیشاه و اعضای تیم گلگهر کرده است.
اما عزیزی در میکسدزون علیه امید عالیشاه موضع گرفت و به خبرنگاران گفت: بازیکن داور را هل داده و تو روی داور به او فحش میدهد. خیلی پرروتر از این حرفهاست.
او درباره اینکه آیا منظورش امید عالیشاه است، گفت: مال این حرفها نیست که اسمش را ببرم. در حدی نیست که بخواهم دربارهاش صحبت کنم. یک بازی ملی هم داشت، دربارهاش حرف میزدم. من فقط به داور سر کارت زرد دوم نگرفتن او به دلیل خطا روی حسینزاده اعتراض کردم که به من گفت برو بابا!
مدیر تیم تراکتور تأکید کرد: مال این حرفها نیستی که به من بگویی برو بابا! از زمان عهد دقیانوس در تیم ملی مربی عوض شده، اما هیچکس او را انتخاب نکرد. چه جوری اظهارنظر میکنی؟ نخواست کارت زرد دوم را به او بدهد، اما نمیدانم چرا به من کارت زرد داد؟
در ادامه خواجویینسب، سخنگوی باشگاه گلگهر پاسخ عزیزی را داده و گفت: اگر خداداد عزیزی به هر دلیل در فوتبال ایران از نوعی حق کاپیتولاسیون برخوردار است و رفتارهای او مشمول قوانین عمومی و انضباطی نمیشود، فدراسیون این موضوع را رسماً اعلام کند تا همه باشگاهها بدانند با فردی مواجهاند که برای هر رفتار غیراخلاقی و فراقانونی، حاشیه امن دارد. پرسش روشن ما این است که یک مدیر رسمی چگونه به خود اجازه میدهد در جریان مسابقه نظم و آرامش را برهم بزند، از کنار زمین اخراج شود و سپس در پایان مسابقهای که با اشتباه واضح داوری بردهاند، مقابل رختکن حریف، بازیکن گلگهر را با الفاظی شرمآور مورد توهین قرار دهد؟
امید عالیشاه در مورد درگیریاش با خداداد عزیزی گفت: اگر سابقه ملی به این است، خدا را صدهزار بار شکر که من سابقه ملی ندارم. سابقه هر ۲ ما مشخص است. نان بازویم را میخورم و مردم میتوانند قضاوت کنند. دیگر ولش کنید. نمیخواهم جواب بزرگتر را بدهم، اما باید احترام بگذارد تا احترام ببیند. آقای عزیزی بزرگتر از شما هم نمیتوانند این شکلی حرف بزنند.
بازیکن گلگهر با اشاره به فحاشی تماشاگران تراکتور به خودش، گفت: نسبت به گذشته فحاشیها کمتر شده بود، اما خدا را شکر سنگ و چوب پرتاب نکردند!
به هر حال خداداد عزیزی که روزگاری با زدن گل تاریخ ساز به استرالیا به غزال تیز پای ایران معروف شد، از وقتی مدیر تراکتور شده است به جای اینکه از حواشی دوری کند و بازیکنان تیمش را به آرامش دعوت کند، خودش در کنار زمین حاشیه درست می کند و تمرکز بازیکنان را برهم می زند.
عزیزی خطاب به امید عالیشاه بیان کرده که بازی ملی نداری و نباید حرف بزنی. آقای عزیزی! شما با این همه سابقه ملی چرا به حاشیه ها دامن می زدید و فحش و ناسزا می گویید اما در نهایت محرومیتی شامل حالتان نمی شود؟!