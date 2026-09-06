تیم فوتبال پرسپولیس مدارک جدید علیه یاسر آسانی بازیکن استقلال ارائه داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سوت پایان دربی به صدا درآمد، اما ظاهراً جدال پرسپولیس و استقلال قرار نیست به همان ۹۰ دقیقه محدود بماند.

باشگاه پرسپولیس شکایت خود درباره حضور آسانی در ترکیب استقلال را پیگیری کرده و سرخ‌ها معتقدند پرونده‌ای که در اختیار دارند، با شکایت‌های قبلی تفاوت اساسی دارد.

پیش از این مس شهر بابک و سپاهان نیز درباره وضعیت این بازیکن شکایت‌هایی مطرح کرده بودند که به نتیجه موردنظرشان نرسید، اما پرسپولیس مدعی است با مستندات و استدلال‌های حقوقی متفاوتی وارد ماجرا شده و به همین دلیل پرونده باید به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار بگیرد.

البته باشگاه پرسپولیس فعلاً جزئیات مدارک و مستندات خود را رسانه‌ای نکرده و ترجیح داده ابتدا مسیر قانونی پرونده طی شود.