محمد عمری پس از مصدومیت در بازی برابر استقلال تحت نظر کادر پزشکی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا حقیقت در گفت‌وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، درباره مصدومیت محمد عمری در جریان دیدار مقابل استقلال اظهار کرد: محمد عمری در دقایق پایانی دیدار روز چهارشنبه مقابل استقلال از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد. بلافاصله اقدامات اولیه برای این بازیکن انجام شد و او تحت مراقبت کادر پزشکی قرار گرفت.

او ادامه داد: پس از انجام MRI مشخص شد که عمری از ناحیه رباط داخلی زانو دچار کشیدگی شده و باید چند روزی را زیر نظر کادر پزشکی و به صورت اختصاصی تمرین کند.

پزشک پرسپولیس در ادامه گفت: تلاش کادر پزشکی بر این است که این بازیکن را در اسرع وقت به کادر فنی برسانیم.