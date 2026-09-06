نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند شمپاد ارتش تروریستی آمریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشت، مورد حمله قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۱ اعلام کرد:

بسم الله القادر المنتقم

امت غیور و شجاع ایران اسلامی؛ نیروی دریایی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند شمپاد (شناور مدیریت پذیر از راه دور) ارتش تروریستی امریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشت مورد حمله قرار داد.

با تفضل و عنایت خداوند قادر و منتقم، هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن زیر نظر دلاور مردان و جان برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارداشته و با قاطعیت مورد حمله قرار خواهد گرفت.

تنگه هرمز، این آبراه راهبردی، تحت مدیریت ج. ا. ا قرار داشته و با هر حرکت از سوی دشمن کودک کش برخورد قاطع خواهد شد. آمریکای متجاوز باید بداند راهی جز ترک منطقه و دست کشیدن از شرارت ندارد؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»