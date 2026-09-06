تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود از قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مقابل هند به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود از دور گروهی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ بامداد یکشنبه، ۱۵ شهریور به مصاف هند رفت و پیروز شد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار که از ساعت ۴:۳۰ آغاز شد، حریف خود را سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۱۸ شکست دادند.

تیم ملی که در نخستین مسابقه نیوزیلند را شکست داد و امروز برابر هند پیروز شد، در آخرین دیدار دور گروهی چهارشنبه، ۱۸ شهریور برابر چین به میدان می‌رود.

ترکیب ایران: مرتضی شریفی، عیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد و محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا

ترکیب هند: جروم وینیت چارلز، جان جوزف اِنتونگال جوزف، چیراگ یاداو، آمیت بالوان سینگ، شیخار سینگ، موتوسامی آپاوا و آناند کوتاراتیل

سرمربی: دراگان میهایلوویچ

گزارش بازی

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ ایران

خانزاده امتیاز اول را گرفت، سپس این بازیکن با دفاع بازیکن هند دومین امتیاز را هم کسب کرد. شریفی در خط سرویس یک امتیاز مستقیم گرفت تا ایران ۳ امتیاز پیاپی بگیرد. به‌نژاد با یک پاس کوتاه ناصری را صاحب توپ کرد و او هم با ضربه سرعتی خود توپ را به دست جوزف زد که از زمین بیرون رفت تا بازی ۱۳ - ۷ همچنان به سود ایران دنبال شود. تیم هند یک نقشه پایپ طراحی کرد و نیهال ضربه آخر را زد که مقابل پای شریفی فرود آمد تا این تیم امتیاز دهم را بگیرد اما همچنان ۱۵ - ۱۰ ایران جلو بود.

شریفی سرویس خود را به تور زد و در ادامه هم سرویس بازیکن هند بعد از دریافت توسط حضرت‌پور مستقیم به زمین این تیم برگشت که نیهال با آبشارش آن را تبدیل به امتیاز کرد تا بازی ۲۰ - ۱۶ شود و پیاتزا وقت استراحت بگیرد. با ورود تیم‌ها به زمین سه بازیکن هند خانزاده را دفاع کردند که توپ زیر تور در زمین ایران به زمین خورد و هند امتیاز ۱۷ را هم گرفت ؛ پیاتزا درخواست بازبینی برای لمس تور داد که ناموفق بود و بلافاصله هم شریفی را تعویض و حق‌پرست را به زمین فرستاد.

ایران توانست اختلاف امتیاز ایجاد کند و در نهایت ست را ۲۵ - ۲۰ برنده شود.

ست دوم: ۲۸ بر ۲۶ ایران

اولین امتیاز این ست را ناصری با یک آبشار سرعتی برای ایران گرفت. جوزف آبشارش را از کنار دست ولی‌زاده در زمین ایران جای داد و بازی را ۱ - ۱ کرد. در ادامه بازی پایاپای و امتیاز به امتیاز پیش رفت تا اینکه هند ۱۶ - ۱۴ پیش افتاد و پیاتزا وقت استراحت گرفت. خانزاده توپ خود را به انگشتان دفاع هند زد که بیرون رفت و بازی در امتیاز ۱۶ برابر شد. هند بار دیگر نقشه پایپ طراحی کرد که دفاع ایران جا ماند و این تیم امتیاز ۱۷ را گرفت. در ادامه هم علی حاجی‌پور دفاع شد تا حریف ۱۹ - ۱۷ جلو بیفتد.

بازی ۲۲ - ۱۹ به سود هند بود که ناصری با یک آبشار سرعتی امتیاز ۲۰ را برای ایران گرفت. این بازیکن در ادامه سینگ را دفاع کرد و ایران را به امتیاز ۲۱ رساند. بازی ۲۵ - ۲۴ به سود هند بود که رالی شکل گرفت و بعد از چند بار رفت و برگشت، توپ در زمین ایران بود. به‌نژاد با یک پاس کوتاه ولی‌زاده را صاحب توپ کرد و او هم با آبشار سرعتی بازی را به تساوی کشاند. خانزاده امتیاز مستقیم سرویس گرفت و ایران ۲۷ - ۲۶ جلو افتاد. حق‌پرست بازیکن هند را دفاع کرد که توپ روی خط کناری زمین این تیم فرود آمد. داور امتیاز پایانی را به ایران داد اما سرمربی هند درخواست بازبینی برای لمس تور داد که ناموفق بود و ایران ۲۸ - ۲۶ برنده شد.

ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ ایران

ایران کنترل بازی را در اختیار داشت و ۸ - ۴ تیم برتر میدان بود. ایران ۱۱ - ۵ جلو بود که بین تیم‌ها رالی شکل گرفت، بعد از چند بار رفت و برگشت توپ، حق‌پرست آبشار زد که در زمین هند خوابید و ایران امتیاز گرفت. خانزاده سرویس خود را به تور زد تا هند به امتیاز ۱۰ برسد اما ایران ۱۷ - ۱۰ جلو بود. هند یک حمله پایپ طراحی کرد که ولی‌زاده با تک دفاع خود برای ایران امتیاز ۲۳ را گرفت. تیم ملی این ست را ۲۵ - ۱۸ برنده شد.