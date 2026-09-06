باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان میتوانند از امروز تا جمعه ۲۰ شهریور، کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خود را از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org دریافت کنند.
داوطلبان در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات شناسنامهای، باید به ادارات ثبتاحوال منطقه خود مراجعه کنند. برای اصلاح مغایرتهای مربوط به سوابق تحصیلی، معدل یا سایر موارد فنی، داوطلبان میتوانند حداکثر تا ۲۰ شهریور از طریق بخش «ویرایش اطلاعات» در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش اقدام کنند.
حوزههای رفع نقص پنجشنبه ۱۹ شهریور (از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷) فعال خواهند بود.
پذیرش در مجموعههایی که بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) هستند، کارت ورود به جلسه نخواهند داشت. داوطلبان این رشتهها تا شنبه ۲۱ شهریوربرای ثبتنام یا ویرایش اطلاعات فرصت دارند.
آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۰ شهریور برگزار میشود.