باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جمشیدی، مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه برقرسانی روستایی اظهار کرد: در سال گذشته عملیات بهسازی شبکه برق در ۲۰۰ روستای استان انجام شد و بخش قابل توجهی از زیرساختهای برقرسانی در این مناطق ارتقا یافت.
وی افزود: بهسازی شبکههای برق روستایی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری شبکه و کاهش مشکلات ناشی از فرسودگی تجهیزات انجام شده و این روند در سال جاری نیز با اجرای طرحهای جدید ادامه یافته است.
مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به برنامههای اجراشده در سال جاری گفت: برقرسانی و ایجاد شبکه در ۱۱۰ روستا با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان انجام شده است.
جمشیدی ادامه داد: اجرای این پروژهها در راستای توسعه زیرساختهای برق و افزایش پایداری شبکه در مناطق مختلف استان صورت گرفته و تلاش شده است با توسعه و تقویت شبکه، زمینه دسترسی مطمئنتر ساکنان روستاها به خدمات برق فراهم شود.
وی با بیان اینکه برق پایدار یکی از زیرساختهای اساسی برای توسعه مناطق روستایی است، اظهار کرد: تقویت شبکه برق علاوه بر تأمین نیازهای روزمره خانوارها، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، خدماتی و اقتصادی در روستاها فراهم میکند.
مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق لرستان همچنین بر اهمیت تداوم عملیات بهسازی و توسعه شبکه در مناطق روستایی تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و پراکندگی روستاهای استان، اجرای پروژههای برقرسانی و ارتقای شبکه نیازمند برنامهریزی مستمر و تخصیص اعتبارات لازم است
بر اساس این گزارش، بهسازی شبکه برق ۲۰۰ روستا در سال گذشته و برقرسانی و ایجاد شبکه در ۱۱۰ روستا طی سال جاری، بخشی از اقدامات انجامشده برای ارتقای زیرساختهای برقرسانی در لرستان است؛ اقداماتی که با هدف افزایش پایداری شبکه، بهبود کیفیت خدمات و توسعه متوازن زیرساختهای برق در مناطق روستایی استان دنبال میشود.