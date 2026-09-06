مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از اجرای طرح‌های گسترده برای تقویت زیرساخت‌های برق روستایی خبر داد و گفت: شبکه برق ۲۰۰ روستای استان طی سال گذشته بهسازی شد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - جمشیدی، مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برق‌رسانی روستایی اظهار کرد: در سال گذشته عملیات بهسازی شبکه برق در ۲۰۰ روستای استان انجام شد و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های برق‌رسانی در این مناطق ارتقا یافت.

وی افزود: بهسازی شبکه‌های برق روستایی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری شبکه و کاهش مشکلات ناشی از فرسودگی تجهیزات انجام شده و این روند در سال جاری نیز با اجرای طرح‌های جدید ادامه یافته است.

مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در سال جاری گفت: برق‌رسانی و ایجاد شبکه در ۱۱۰ روستا با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان انجام شده است.

جمشیدی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های برق و افزایش پایداری شبکه در مناطق مختلف استان صورت گرفته و تلاش شده است با توسعه و تقویت شبکه، زمینه دسترسی مطمئن‌تر ساکنان روستا‌ها به خدمات برق فراهم شود.

وی با بیان اینکه برق پایدار یکی از زیرساخت‌های اساسی برای توسعه مناطق روستایی است، اظهار کرد: تقویت شبکه برق علاوه بر تأمین نیاز‌های روزمره خانوارها، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، کشاورزی، خدماتی و اقتصادی در روستا‌ها فراهم می‌کند.

مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق لرستان همچنین بر اهمیت تداوم عملیات بهسازی و توسعه شبکه در مناطق روستایی تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و پراکندگی روستا‌های استان، اجرای پروژه‌های برق‌رسانی و ارتقای شبکه نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و تخصیص اعتبارات لازم است

بر اساس این گزارش، بهسازی شبکه برق ۲۰۰ روستا در سال گذشته و برق‌رسانی و ایجاد شبکه در ۱۱۰ روستا طی سال جاری، بخشی از اقدامات انجام‌شده برای ارتقای زیرساخت‌های برق‌رسانی در لرستان است؛ اقداماتی که با هدف افزایش پایداری شبکه، بهبود کیفیت خدمات و توسعه متوازن زیرساخت‌های برق در مناطق روستایی استان دنبال می‌شود.

برچسب ها: برق ، لرستان
خبرهای مرتبط
بیش از ۹۲ میلیارد ریال پاداش همکاری مشترکین صنعتی و کشاورزی در لرستان
مدیرعامل شرکت برق لرستان تأکید کرد؛
صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف برق و گاز، لازمه تامین انرژی در کشور
مدیرعامل توزیع برق لرستان تأکید کرد؛
پایداری برق لرستان با شرکت مردم استان در پویش ۲۵ درجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
غرق شدن جوان ۲۱ ساله در سد ایوشان
دستگیری ۳ قاچاقچی سلاح غیرمجاز در دورود؛ کشف ۹ قبضه سلاح
برق‌رسانی به ۱۱۰ روستای لرستان با اعتبار ۴۷ میلیارد تومانی/ شبکه برق ۲۰۰ روستا بهسازی شد
آخرین اخبار
برق‌رسانی به ۱۱۰ روستای لرستان با اعتبار ۴۷ میلیارد تومانی/ شبکه برق ۲۰۰ روستا بهسازی شد
غرق شدن جوان ۲۱ ساله در سد ایوشان
دستگیری ۳ قاچاقچی سلاح غیرمجاز در دورود؛ کشف ۹ قبضه سلاح
شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته سوخت قاچاق در ازنا؛ کشف و توقیف ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق
رکورد مصرف برق در لرستان بالاتر رفت؛ پیک بار ۷۰ مگاوات افزایش یافت
۱۸۸ طرح آموزشی در لرستان به بهره‌برداری رسید؛ ۷۱ پروژه دیگر در مسیر ساخت
جهش ۴ برابری انرژی خورشیدی در لرستان؛ ظرفیت تولید برق پاک به ۱۲.۵ مگاوات رسید
دستگیری شرور سابقه‌دار با ۲ قبضه سلاح جنگی و ۵۲۷ فشنگ در بروجرد
‌استیضاح شهردار خرم‌آباد کلید خورد/ ۵ عضو شورا خواستار پاسخ شدند