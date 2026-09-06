مردم استان چهارمحال و بختیاری با حضور گسترده در یکصد و هشتاد و نهمین اجتماع شبانه همدلی، بر وحدت ملی، حمایت از نیروهای مسلح و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مردم غیور استان چهارمحال و بختیاری با حضور پرشور در یکصد و هشتاد و نهمین «اجتماعات شبانه همدلی»، بر وحدت ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این اجتماع شرکت‌کنندگان ضمن حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدامات خصمانه علیه کشور را محکوم کردند. حضور گسترده مردم در این صحنه، پیام روشنی مبنی بر همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی است.

همچنین شرکت‌کنندگان با محکومیت شدید اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و مداخلات آمریکا، بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار تأکید کردند.

مردم چهارمحال و بختیاری بار دیگر نشان دادند که در دفاع از حاکمیت ایران اسلامی، همواره در خط مقدم حضور دارند و از اقتدار ملی کشور حمایت می‌کنند.

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برچسب ها: شرکت در اجتماعات ، اجتماع مردمی
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